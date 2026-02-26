हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Kumbh Rashifal 26 February 2026: कुंभ राशि परिवार में शुभ कार्य, नौकरी में मिलेगा फायदा

Aaj ka Kumbh Rashifal 26 February 2026: कुंभ राशि परिवार में शुभ कार्य, नौकरी में मिलेगा फायदा

Aquarius Horoscope 26 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Feb 2026 02:50 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 26 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक अनुभवों, नई मुलाकातों और संतुलन बनाए रखने का रहेगा. चन्द्रमा पंचम भाव में होने से अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है. मौसम परिवर्तन या थकान के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है. समय पर भोजन और पर्याप्त आराम करें.

बिजनेस और करियर राशिफल: व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी, इसलिए आज बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि अचानक कुछ अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं. यदि व्यवसाय से जुड़े सरकारी या कानूनी मामले चल रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. निर्धारित यात्राओं को टालना बेहतर रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके व्यवहार का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. हालांकि सतर्कता की कमी के कारण अपेक्षित प्रगति धीमी लग सकती है, इसलिए कार्यों में ध्यान बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल: परिवार में किसी धार्मिक आयोजन जैसे सत्यनारायण कथा या पूजा का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और पवित्र बनेगा. सभी सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में प्रेम और एकता बढ़ेगी. आज आप विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से निर्णय लें.

फाइनेंस राशिफल: खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है. निवेश फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है, खासकर फिलॉसफी, इतिहास और सोशल साइंस जैसे विषयों में गहरी रुचि रहेगी. यह समय ज्ञान बढ़ाने और कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और गुरुवार को जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करें.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज निवेश टालना बेहतर रहेगा क्योंकि खर्च बढ़ सकते हैं.

2. नौकरी में लाभ मिलेगा?
हाँ, रुके हुए काम पूरे होंगे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget