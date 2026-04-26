Aaj ka Kumbh Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. ग्रहों की चाल से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का सुखद संयोग बन रहा है.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना रहेगा और चन्द्रमा आपके 7वें भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव) में गोचर कर रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ). राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर आया है. बिजनेसमैन का मार्केट में लंबे समय से अटका हुआ पैसा आज अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा. यदि आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए विदेशी दौरों या अंतरराष्ट्रीय मीटिंग्स की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए श्रेष्ठ है. निवेश के मामलों में भी आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

करियर के लिहाज से आज का संडे आपके भीतर नई ऊर्जा भरने वाला होगा. आप आने वाले समय के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस और मजबूत कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करेंगे. जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज की मीटिंग्स अत्यंत लाभदायक रहेंगी. आपका प्रभावशाली व्यवहार आज आपके विरोधियों का भी दिल जीत लेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और लर्नर्स के लिए आज का दिन तकनीकी कौशल विकसित करने का है. प्रैक्टिस के दौरान आज आप कोई ऐसी नई कोडिंग या डिजाइनिंग स्किल बहुत आसानी से सीख लेंगे, जो आपके भविष्य के करियर ग्राफ को बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने का है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी और अपनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. रिश्तों में आई दूरियां आज समाप्त हो सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप एक सकारात्मक शुरुआत करेंगे. आप अपनी दिनचर्या में किसी ऐसी नई और अच्छी आदत (जैसे योग या संतुलित आहार) को शामिल कर सकते हैं, जो भविष्य में आपको दीर्घायु और निरोगी जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को संतुलित और प्रसन्न महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:

चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है?

जी हाँ, ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, जिससे व्यापार या व्यक्तिगत लेनदेन में फंसा हुआ धन आज अचानक वापस मिल सकता है.

2. अंतरराष्ट्रीय मीटिंग्स के लिए आज का दिन कैसा है?

बिजनेसमैन के लिए विदेशी दौरों या वैश्विक व्यापारिक चर्चाओं के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ और लाभदायक है.

3. स्वास्थ्य के लिए आज क्या विशेष बदलाव करें?

आज आप किसी नई स्वस्थ आदत की शुरुआत करें, यह आपके दीर्घकालिक शारीरिक कल्याण के लिए बहुत शुभ रहेगा.

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