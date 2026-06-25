Aaj ka Kumbh Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. डिजिटल एजेंसी चलाने वाले जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रूप से शुभ है; आज आप अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन (उम्मीदों) को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, प्रोजेक्ट्स के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट होगी और आपकी पूरी टीम प्रेशर फ्री होकर काम करेगी जिससे सभी टास्क्स समय पर पूरे होंगे और क्लाइंट बेहद खुश होंगे. आज बाजार में आपकी कई बड़ी डील्स क्लोज होने की प्रबल संभावना है जिससे बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से फ्रेशर्स के लिए गुरुवार का दिन करियर को चमकाने वाला और नई तकनीक सीखने का रहेगा. जो जातक 'आईटी सेक्टर' से जुड़े हैं, आज उनके लिए नई टेक्नोलॉजी को समझना और सीखना बहुत आसान और सुगम लगेगा, सब कुछ पूरी तरह स्मूथ होगा. फ्रेशर्स (नौकरी की तलाश कर रहे नए युवाओं) को आज अपनी 'रिज्यूमे राइटिंग' में बहुत अच्छी मदद मिल सकती है, जिससे आपकी रिज्यूमे इतनी इम्प्रेसिव बन जाएगी कि बड़ी कंपनियों में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेज कई गुना बढ़ जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को चरम पर ले जाने का रहेगा. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. शाम के समय कोई नई क्रिएटिव स्किल सीखने की कोशिश करने से आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स में नए विजनरी आइडियाज लाने में मदद मिलेगी; गुरुजनों का पूरा सपोर्ट बना रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन जेनरेशन गैप को मिटाकर अपनों के करीब आने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज कुटुंब और परिवार में जेनरेशन गैप होने के बावजूद भी, सभी सदस्यों के बीच बातचीत बहुत ही ज्यादा अच्छी, मधुर और सकारात्मक रहेगी; माता-पिता आपकी आधुनिक सोच को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे घर में आपसी सम्मान और स्नेह बढ़ेगा. सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया से दूर रहकर करें, मन बहुत शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से पूरी तरह शांत, ऊर्जावान और मजबूत बनाए रखेगा. क्लाइंट्स के खुश होने और डील्स क्लोज होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा की शुभता पाने, मानसिक शांति और निर्जला एकादशी के महाशुभ फल प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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