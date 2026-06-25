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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 25 June 2026: कुंभ राशि नौवें चंद्रमा से दूर होगा जेनरेशन गैप, माता-पिता कर्मचारियों की सोच का करेंगे सम्मान

Aaj ka Kumbh Rashifal 25 June 2026: कुंभ राशि नौवें चंद्रमा से दूर होगा जेनरेशन गैप, माता-पिता कर्मचारियों की सोच का करेंगे सम्मान

Aquarius Horoscope 25 June 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है शुभ योग, क्या गुरुवार को डिजिटल एजेंसी में रियलिस्टिक डेडलाइन सेट होने से खुश होंगे क्लाइंट्स? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. डिजिटल एजेंसी चलाने वाले जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रूप से शुभ है; आज आप अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन (उम्मीदों) को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, प्रोजेक्ट्स के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट होगी और आपकी पूरी टीम प्रेशर फ्री होकर काम करेगी जिससे सभी टास्क्स समय पर पूरे होंगे और क्लाइंट बेहद खुश होंगे. आज बाजार में आपकी कई बड़ी डील्स क्लोज होने की प्रबल संभावना है जिससे बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से फ्रेशर्स के लिए गुरुवार का दिन करियर को चमकाने वाला और नई तकनीक सीखने का रहेगा. जो जातक 'आईटी सेक्टर' से जुड़े हैं, आज उनके लिए नई टेक्नोलॉजी को समझना और सीखना बहुत आसान और सुगम लगेगा, सब कुछ पूरी तरह स्मूथ होगा. फ्रेशर्स (नौकरी की तलाश कर रहे नए युवाओं) को आज अपनी 'रिज्यूमे राइटिंग' में बहुत अच्छी मदद मिल सकती है, जिससे आपकी रिज्यूमे इतनी इम्प्रेसिव बन जाएगी कि बड़ी कंपनियों में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेज कई गुना बढ़ जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को चरम पर ले जाने का रहेगा. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. शाम के समय कोई नई क्रिएटिव स्किल सीखने की कोशिश करने से आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स में नए विजनरी आइडियाज लाने में मदद मिलेगी; गुरुजनों का पूरा सपोर्ट बना रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन जेनरेशन गैप को मिटाकर अपनों के करीब आने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज कुटुंब और परिवार में जेनरेशन गैप होने के बावजूद भी, सभी सदस्यों के बीच बातचीत बहुत ही ज्यादा अच्छी, मधुर और सकारात्मक रहेगी; माता-पिता आपकी आधुनिक सोच को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे घर में आपसी सम्मान और स्नेह बढ़ेगा. सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया से दूर रहकर करें, मन बहुत शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से पूरी तरह शांत, ऊर्जावान और मजबूत बनाए रखेगा. क्लाइंट्स के खुश होने और डील्स क्लोज होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा की शुभता पाने, मानसिक शांति और निर्जला एकादशी के महाशुभ फल प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
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