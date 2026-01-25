हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 25 January 2026: कुंभ राशि की मेहनत दिलाएगी पहचान, करियर में उन्नति संभव

Kumbh Rashifal 25 January 2026: कुंभ राशि की मेहनत दिलाएगी पहचान, करियर में उन्नति संभव

Aquarise Horoscope 25 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 25 January 2026 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन साहस, आत्मविश्वास और व्यावहारिक निर्णयों का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के तृतीय भाव में होने से आपके भीतर पराक्रम और कुछ नया करने की ऊर्जा बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर आज गंभीर रहने की आवश्यकता है. लापरवाही करने पर थकान, कमजोरी या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. सही समय पर भोजन करना और संतुलित डाइट प्लान फॉलो करना आपके लिए जरूरी रहेगा. न्यू जनरेशन को मानसिक शांति के लिए अकेले में समय बिताना अच्छा लगेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा. हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद आपको फिट रखने में मदद करेगी.

बिजनेस राशिफल
यदि आप बिजनेस में पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल इसे अवॉइड करना बेहतर रहेगा. स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 2.00 से 3.00 के बीच किया गया कार्य आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि ग्रहों की स्थिति यह भी दर्शाती है कि पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन अन्य दिनों की तुलना में बेहतर रह सकता है. निवेश से पहले पूरी योजना और रिसर्च जरूर करें.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक है. वर्कस्पेस पर आपका अच्छा काम बॉस की नजरों में आएगा और पदोन्नति की संभावना बन सकती है. ऑफिस से जुड़े डेटा को चाहे वह सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी, बहुत संभालकर रखें. किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. जिम्मेदारी के साथ किया गया काम भविष्य में आपके लिए नए अवसर खोलेगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. बिजनेस और करियर से जुड़ा कोई भी आर्थिक फैसला सोच समझकर लें. अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा. रिश्तों में जो तनाव पहले बना हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होता नजर आएगा. मैरिड लाइफ में भी स्थिति सामान्य होने लगेगी. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें. परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स इस समय पढ़ाई की बजाय ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया में अधिक व्यस्त रह सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर रिजल्ट पर पड़ सकता है. समय रहते ध्यान देना जरूरी है. पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक 3
अनलकी अंक 9

उपाय
शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या खाद्य सामग्री का दान करें और नियमित ध्यान करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा?
उत्तर हां स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है.

प्रश्न 2 नौकरी में प्रमोशन के योग हैं या नहीं?
उत्तर हां अच्छे कार्य के कारण पदोन्नति के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 3 छात्रों को किस बात से बचना चाहिए?
उत्तर सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान की मिसाइलें...', शहबाज शरीफ के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
'बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो PAK की मिसाइलें...', शहबाज के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
इंडिया
'संविधान को पवित्र मानते हैं PM मोदी', कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान
'संविधान को पवित्र मानते हैं PM मोदी', कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ICC को बताया 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल', पूर्व PCB चीफ ने खड़ा किया नया बखेड़ा; BCCI के खिलाफ उगला जहर
ICC को बताया 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल', पूर्व PCB चीफ ने खड़ा किया नया बखेड़ा; BCCI के खिलाफ उगला जहर
Advertisement

वीडियोज

हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
'मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग में रंग देंगे', ओवैसी की वायरल गर्ल
शंकरार्च की लड़ाई CM कुर्सी तक आई!
शंकराचार्य विवाद में मुगलों की एंट्री..2027 की बिछ गई बिसात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान की मिसाइलें...', शहबाज शरीफ के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
'बांग्लादेश की ओर आंख उठाकर भी देखा तो PAK की मिसाइलें...', शहबाज के करीबी की भारत को गीदड़भभकी
बिहार
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
तेजस्वी यादव को RJD की कमान सौंपने जा रहे लालू यादव! राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान
इंडिया
'संविधान को पवित्र मानते हैं PM मोदी', कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान
'संविधान को पवित्र मानते हैं PM मोदी', कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ICC को बताया 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल', पूर्व PCB चीफ ने खड़ा किया नया बखेड़ा; BCCI के खिलाफ उगला जहर
ICC को बताया 'इंडियन क्रिकेट काउंसिल', पूर्व PCB चीफ ने खड़ा किया नया बखेड़ा; BCCI के खिलाफ उगला जहर
साउथ सिनेमा
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
धनुष और मृणाल ठाकुर की क्या हो गई है शादी? जानिए वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
यूटिलिटी
गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज नजर में रखीं, तो ठगी दूर रहेगी
गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज नजर में रखीं, तो ठगी दूर रहेगी
ट्रेंडिंग
फॉर्च्यूनर और एक थार इसके बाद 1 करोड़ पांच लाख रुपये नकद, दूल्हे को भर भरकर दिया गया दहेज- वीडियो वायरल
फॉर्च्यूनर और एक थार इसके बाद 1 करोड़ पांच लाख रुपये नकद, दूल्हे को भर भरकर दिया गया दहेज
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget