Kumbh Rashifal 25 January 2026: कुंभ राशि की मेहनत दिलाएगी पहचान, करियर में उन्नति संभव

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर आज गंभीर रहने की आवश्यकता है. लापरवाही करने पर थकान, कमजोरी या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. सही समय पर भोजन करना और संतुलित डाइट प्लान फॉलो करना आपके लिए जरूरी रहेगा. न्यू जनरेशन को मानसिक शांति के लिए अकेले में समय बिताना अच्छा लगेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा. हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद आपको फिट रखने में मदद करेगी.

बिजनेस राशिफल

यदि आप बिजनेस में पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल इसे अवॉइड करना बेहतर रहेगा. स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 2.00 से 3.00 के बीच किया गया कार्य आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि ग्रहों की स्थिति यह भी दर्शाती है कि पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन अन्य दिनों की तुलना में बेहतर रह सकता है. निवेश से पहले पूरी योजना और रिसर्च जरूर करें.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक है. वर्कस्पेस पर आपका अच्छा काम बॉस की नजरों में आएगा और पदोन्नति की संभावना बन सकती है. ऑफिस से जुड़े डेटा को चाहे वह सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी, बहुत संभालकर रखें. किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. जिम्मेदारी के साथ किया गया काम भविष्य में आपके लिए नए अवसर खोलेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. बिजनेस और करियर से जुड़ा कोई भी आर्थिक फैसला सोच समझकर लें. अचानक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा. रिश्तों में जो तनाव पहले बना हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होता नजर आएगा. मैरिड लाइफ में भी स्थिति सामान्य होने लगेगी. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें. परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स इस समय पढ़ाई की बजाय ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया में अधिक व्यस्त रह सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर रिजल्ट पर पड़ सकता है. समय रहते ध्यान देना जरूरी है. पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक 3

अनलकी अंक 9

उपाय

शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या खाद्य सामग्री का दान करें और नियमित ध्यान करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा?

उत्तर हां स्वयं का स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है.

प्रश्न 2 नौकरी में प्रमोशन के योग हैं या नहीं?

उत्तर हां अच्छे कार्य के कारण पदोन्नति के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 3 छात्रों को किस बात से बचना चाहिए?

उत्तर सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.