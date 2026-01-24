Kumbh Rashifal 24 January 2026: कुंभ राशि को पुराने पैसे की वापसी, बिजनेस और रिश्तों में सुधार

स्वास्थ्य राशिफल
आज शारीरिक श्रम अधिक रहने के कारण जोड़ों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. विशेष रूप से घुटनों और कमर से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने की आवश्यकता है. नियमित व्यायाम, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.
बिजनेस राशिफल
बिजनेस के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. मार्केट में फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा. नए ऑर्डर भी प्राप्त हो सकते हैं. जो व्यापारी सरकारी विभागों में सप्लाई करते हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखना चाहिए, इससे व्यापार की साख मजबूत होगी और भविष्य में बड़े अवसर मिल सकते हैं.
जॉब और करियर राशिफल
वर्कस्पेस पर आपके कार्यों की सराहना होगी और सहकर्मी आपके काम की चर्चा करेंगे. हालांकि, घमंड से दूरी बनाए रखना जरूरी है. एंप्लॉयड पर्सन को अपने फील्ड में प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी चाहिए. बॉस की बातों को सकारात्मक रूप से लें और मेहनत से पीछे न हटें, इससे करियर में स्थिरता आएगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च और निवेश में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान दे सकता है. धन आगमन के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान दें. सामाजिक और राजनीतिक स्तर को अलग-अलग रखें, इससे आर्थिक फैसलों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल
लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. न्यू जनरेशन को ऐसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इससे सामाजिक संबंध मजबूत होंगे.
शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स रिजल्ट और एग्जाम डेट को लेकर थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं. धैर्य बनाए रखें और नियमित अध्ययन जारी रखें. सही समय पर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग – ग्रीन
भाग्यशाली अंक – 5
अभाग्यशाली अंक – 3
उपाय
बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें और गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें. जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करना शुभ रहेगा.
FAQs
-
क्या कुंभ राशि वालों को आज अटका हुआ पैसा मिल सकता है?
हां, शिव योग के कारण पुराने पैसे के वापस आने की संभावना है.
-
करियर में सफलता के लिए किस बात का ध्यान रखें?
प्रोफेशनल व्यवहार, मेहनत और विनम्रता बनाए रखना जरूरी है.
-
छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन निरंतर पढ़ाई से स्थिति बेहतर होगी.