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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 23 April 2026: कुंभ राशि ऑनलाइन और मार्केटिंग कार्यों से बनेंगे बिगड़े काम, आर्टिस्ट और खिलाड़ियों की आर्थिक चिंताएं होंगी दूर

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 April 2026: कुंभ राशि ऑनलाइन और मार्केटिंग कार्यों से बनेंगे बिगड़े काम, आर्टिस्ट और खिलाड़ियों की आर्थिक चिंताएं होंगी दूर

Aquarius Horoscope: कुंभ राशिफल 23 अप्रैल 2026 मालव्य और सर्वार्थ सिद्धि योग से संतान सुख मिलेगा. मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस में लाभ के योग हैं. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:50 AM (IST)
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  • कुंभ राशि के जातकों को मालव्य योग से मिलेगा सुख.
  • व्यापार में डिजिटल कार्य सफल, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में बाधा.
  • नौकरीपेशा के लिए अनुशासन, कार्यक्षमता की होगी सराहना.
  • छात्रों को योजना बनाने, खिलाड़ियों को आर्थिक राहत मिलेगी.
  • पारिवारिक जीवन सुखद, संतान से मिलेगी बड़ी खुशी.
  • सेहत अच्छी रहेगी, पुरानी बीमारी में होगा सुधार.

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आपकी राशि में आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो आपके आकर्षण और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:13 तक आपके पंचम भाव (5th House) में विराजमान हैं, जो संतान सुख, बुद्धि और प्रेम का स्थान है. आज धृति, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन डिजिटल और नेटवर्किंग का है. पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें. फोन और ऑनलाइन कार्यप्रणाली के जरिए आपके कई रुके हुए व्यावसायिक कार्य आज बन सकते हैं. हालांकि, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (Import-Export) से जुड़े जातकों को किसी सरकारी उच्चाधिकारी की वजह से बाधा का सामना करना पड़ सकता है; सावधानी बरतें और बहस जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दें. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, बस अपने संपर्कों को सक्रिय रखें.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'अनुशासन' का है. ऑफिशियल कार्यों में बिल्कुल ढील न दें और यदि पिछले दिनों का कोई काम अधूरा है, तो उसे प्राथमिकता पर पूरा कर लें. वर्कस्पेस पर आज आप अपने पहनावे और व्यवहार से अपने उत्साह और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपकी एक प्रभावशाली इमेज बनेगी. सहयोगियों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन आत्म-अवलोकन का है. रिकॉर्ड बनाने के लिए बहाने बनाना छोड़ें और अपने भविष्य के लिए ठोस प्लानिंग पर काम शुरू करें. स्पोर्ट्स पर्सन और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन विशेष राहत लेकर आया है; लंबे समय से चल रहे फाइनेंशियल इश्यू (वित्तीय समस्याएं) दूर होने से आपका मन अपने फील्ड में पूरी तरह लगेगा, जिससे आपकी परफॉरमेंस में सुधार होगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से माता-पिता को अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी खुशी या सम्मान मिल सकता है. दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवनसाथी की समझदारी आपका दिल जीत लेगी. जो लोग प्रेम जीवन (Love Life) में हैं, उनके लिए भी आज अच्छे नतीजे मिलने के योग हैं. घर में एकता और भाईचारे का वातावरण बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आप काफी 'लक्की' रहेंगे. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति बनी रहेगी. यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो आज उसमें उल्लेखनीय सुधार महसूस होगा. अपने आहार और दिनचर्या को संतुलित रखना आपके स्वास्थ्य को और भी मजबूत बनाएगा. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ और तनावमुक्त रहेगी.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
 भाग्यशाली अंक: 2
 अशुभ अंक: 5
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं.

FAQs

1. कुंभ राशि वालों को आज व्यापार में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
आज ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग पर जोर दें, लेकिन उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

2. आज लव लाइफ और पार्टनर के साथ संबंध कैसे रहेंगे?
दाम्पत्य और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है; पार्टनर की मैच्योरिटी आपके रिश्तों को मजबूती देगी.

3. करियर में उन्नति के लिए आज क्या विशेष करें?
अधूरे कामों को समय पर निपटाएं और कार्यस्थल पर अपनी प्रोफेशनल अपीयरेंस (व्यवहार और पहनावे) पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:50 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कुंभ राशि के जातकों के लिए कौन से योग बन रहे हैं?

आज कुंभ राशि के जातकों के लिए मालव्य योग, धृति योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो सफलता के नए द्वार खोलेगा।

व्यापार और फाइनेंस के लिहाज से कुंभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन डिजिटल और नेटवर्किंग का है, पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट वालों को सरकारी अधिकारी से बाधा आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज करियर के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज 'अनुशासन' का दिन है, अधूरे काम प्राथमिकता पर पूरे करें. अपने पहनावे और व्यवहार से एक प्रभावशाली इमेज बनाएं.

छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

छात्रों को आत्म-अवलोकन कर भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए. स्पोर्ट्सपर्सन और कलाकारों को लंबे समय से चल रही वित्तीय समस्याओं से राहत मिलेगी, जिससे प्रदर्शन सुधरेगा.

कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

सेहत के मामले में आज आप 'लक्की' रहेंगे, शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति बनी रहेगी. पुरानी बीमारियों में सुधार होगा और आहार-दिनचर्या को संतुलित रखना फायदेमंद रहेगा.

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