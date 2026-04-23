Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुंभ राशि के जातकों को मालव्य योग से मिलेगा सुख.

व्यापार में डिजिटल कार्य सफल, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में बाधा.

नौकरीपेशा के लिए अनुशासन, कार्यक्षमता की होगी सराहना.

छात्रों को योजना बनाने, खिलाड़ियों को आर्थिक राहत मिलेगी.

पारिवारिक जीवन सुखद, संतान से मिलेगी बड़ी खुशी.

सेहत अच्छी रहेगी, पुरानी बीमारी में होगा सुधार.

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आपकी राशि में आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो आपके आकर्षण और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:13 तक आपके पंचम भाव (5th House) में विराजमान हैं, जो संतान सुख, बुद्धि और प्रेम का स्थान है. आज धृति, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन डिजिटल और नेटवर्किंग का है. पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें. फोन और ऑनलाइन कार्यप्रणाली के जरिए आपके कई रुके हुए व्यावसायिक कार्य आज बन सकते हैं. हालांकि, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट (Import-Export) से जुड़े जातकों को किसी सरकारी उच्चाधिकारी की वजह से बाधा का सामना करना पड़ सकता है; सावधानी बरतें और बहस जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दें. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, बस अपने संपर्कों को सक्रिय रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'अनुशासन' का है. ऑफिशियल कार्यों में बिल्कुल ढील न दें और यदि पिछले दिनों का कोई काम अधूरा है, तो उसे प्राथमिकता पर पूरा कर लें. वर्कस्पेस पर आज आप अपने पहनावे और व्यवहार से अपने उत्साह और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपकी एक प्रभावशाली इमेज बनेगी. सहयोगियों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन आत्म-अवलोकन का है. रिकॉर्ड बनाने के लिए बहाने बनाना छोड़ें और अपने भविष्य के लिए ठोस प्लानिंग पर काम शुरू करें. स्पोर्ट्स पर्सन और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन विशेष राहत लेकर आया है; लंबे समय से चल रहे फाइनेंशियल इश्यू (वित्तीय समस्याएं) दूर होने से आपका मन अपने फील्ड में पूरी तरह लगेगा, जिससे आपकी परफॉरमेंस में सुधार होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से माता-पिता को अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी खुशी या सम्मान मिल सकता है. दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवनसाथी की समझदारी आपका दिल जीत लेगी. जो लोग प्रेम जीवन (Love Life) में हैं, उनके लिए भी आज अच्छे नतीजे मिलने के योग हैं. घर में एकता और भाईचारे का वातावरण बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप काफी 'लक्की' रहेंगे. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति बनी रहेगी. यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो आज उसमें उल्लेखनीय सुधार महसूस होगा. अपने आहार और दिनचर्या को संतुलित रखना आपके स्वास्थ्य को और भी मजबूत बनाएगा. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ और तनावमुक्त रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं.

FAQs

1. कुंभ राशि वालों को आज व्यापार में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

आज ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग पर जोर दें, लेकिन उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

2. आज लव लाइफ और पार्टनर के साथ संबंध कैसे रहेंगे?

दाम्पत्य और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है; पार्टनर की मैच्योरिटी आपके रिश्तों को मजबूती देगी.

3. करियर में उन्नति के लिए आज क्या विशेष करें?

अधूरे कामों को समय पर निपटाएं और कार्यस्थल पर अपनी प्रोफेशनल अपीयरेंस (व्यवहार और पहनावे) पर ध्यान दें.

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