हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान

Aquarius Horoscope 21 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Feb 2026 04:15 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन और वाणी का स्थान है. आज का दिन आर्थिक प्रबंधन और अपनी बातचीत के तरीकों में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आपकी बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है या आय के नए स्रोत बन सकते हैं. यदि आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. व्यापार में अपनी मार्केटिंग स्किल्स का उपयोग करें, लाभ की संभावना बढ़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय विनम्र रहें. आपकी दी गई सलाह या आईडिया को ऑफिस में सराहा जा सकता है. जो लोग सेल्स या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने का है. यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका रिवीजन बहुत प्रभावशाली रहेगा. वाणी दोष से बचने के लिए दोस्तों के साथ बहस में न पड़ें और अपना पूरा समय किताबों को दें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. घर के किसी विशेष समारोह की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है. हालांकि, खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि गले या दांतों से जुड़ी छोटी समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और बाहरी जंक फूड से बचें.

  • भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या जूते दान करें.

(FAQs)

1. आज धन लाभ के लिए क्या विशेष करें?
    आज अपने बचत खातों को व्यवस्थित करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. 2nd हाउस का चन्द्रमा बचत बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है.

2. रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं?
    कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. परिवार के साथ बैठकर पुरानी अच्छी यादें साझा करें, इससे संबंध बेहतर होंगे.

3. करियर में उन्नति के लिए क्या टिप है?
    आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें. किसी भी मीटिंग में जाने से पहले अपने पॉइंट्स लिखकर तैयार कर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
Aaj ka Kumbh Rashifal 21 February 2026: कुंभ राशि अटके हुए काम होंगे पूरे, ऑफिस में नेटवर्किंग से करियर को मिलेगी नई उड़ान
राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 21 February 2026: मकर राशि प्रॉपर्टी के रुके काम होंगे शुरू, दोपहर के समय नया बिजनेस शुरू करना रहेगा शुभ
Aaj ka makar Rashifal 21 February 2026: मकर राशि प्रॉपर्टी के रुके काम होंगे शुरू, दोपहर के समय नया बिजनेस शुरू करना रहेगा शुभ
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 21 February 2026: धनु राशि वाणी पर रखें संयम! छोटी सी बात पर पार्टनर से हो सकता है बड़ा विवाद
Aaj ka Dhanu Rashifal 21 February 2026: धनु राशि वाणी पर रखें संयम! छोटी सी बात पर पार्टनर से हो सकता है बड़ा विवाद
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 February 2026: वृश्चिक राशि विदेश से जुड़े कामों में मिलेगी सफलता
Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 February 2026: वृश्चिक राशि विदेश से जुड़े कामों में मिलेगी सफलता
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
दिल्ली NCR
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
1 साल 9 महीने के मासूम भांजे को मौसी ने क्यों उतारा मौत के घाट? पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
विश्व
Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
बॉलीवुड
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
इंडिया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को टैरिफ पर लगा झटका तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को टैरिफ पर लगा झटका तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Vitamin K Deficiency: मसूड़ों से खून आना और नीले निशान पड़ना है खतरे की घंटी, शरीर में हो गई है इस खास विटामिन की कमी
मसूड़ों से खून आना और नीले निशान पड़ना है खतरे की घंटी, शरीर में हो गई है इस खास विटामिन की कमी
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार रुपये, जानें किसे नहीं मिलेगी किसान निधि की 22वीं किस्त?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget