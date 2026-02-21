Kumbh Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन और वाणी का स्थान है. आज का दिन आर्थिक प्रबंधन और अपनी बातचीत के तरीकों में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आपकी बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है या आय के नए स्रोत बन सकते हैं. यदि आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. व्यापार में अपनी मार्केटिंग स्किल्स का उपयोग करें, लाभ की संभावना बढ़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय विनम्र रहें. आपकी दी गई सलाह या आईडिया को ऑफिस में सराहा जा सकता है. जो लोग सेल्स या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने का है. यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका रिवीजन बहुत प्रभावशाली रहेगा. वाणी दोष से बचने के लिए दोस्तों के साथ बहस में न पड़ें और अपना पूरा समय किताबों को दें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. घर के किसी विशेष समारोह की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है. हालांकि, खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि गले या दांतों से जुड़ी छोटी समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और बाहरी जंक फूड से बचें.

भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या जूते दान करें.

(FAQs)

1. आज धन लाभ के लिए क्या विशेष करें?

आज अपने बचत खातों को व्यवस्थित करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. 2nd हाउस का चन्द्रमा बचत बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है.

2. रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं?

कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें. परिवार के साथ बैठकर पुरानी अच्छी यादें साझा करें, इससे संबंध बेहतर होंगे.

3. करियर में उन्नति के लिए क्या टिप है?

आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें. किसी भी मीटिंग में जाने से पहले अपने पॉइंट्स लिखकर तैयार कर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.