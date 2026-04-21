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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 21 April 2026: कुंभ राशि आकस्मिक धन लाभ मार्केट में फंसा हुआ पुराना पैसा अचानक वापस मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 April 2026: कुंभ राशि आकस्मिक धन लाभ मार्केट में फंसा हुआ पुराना पैसा अचानक वापस मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Aquarius Horoscope: कुंभ राशिफल 21 अप्रैल 2026 आज चंद्रमा के प्रभाव से होगा आकस्मिक धन लाभ. प्रेम संबंधों में मिलेगी सफलता और सरकारी कार्यों में बढ़ेगा मान-सम्मान. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:50 AM (IST)
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  • प्रेम संबंधों में सुखद अहसास, सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी।

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (5th House) में विराजमान हैं, जो बुद्धि, संतान और आकस्मिक लाभ का स्थान है.

आपकी राशि में आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की शुभता से आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सडन गेन" यानी आकस्मिक लाभ का है. मार्केट से आपके पुराने डूबे हुए पैसे अचानक वापस मिल सकते हैं, जिससे बैंक खातों में कैश फ्लो बढ़िया बना रहेगा. आज आप यह महसूस करेंगे कि "ओल्ड इज गोल्ड"; विरासत और आधुनिक तकनीकों का सही मेल आपको बड़ा मुनाफा दिलाएगा. राजनीतिज्ञों के साथ आपकी मुलाकात व्यापारिक लाभ का नया जरिया बनेगी. निवेश के लिहाज से आज का दिन बहुत भाग्यशाली है, विशेषकर पुराने संपर्कों से लाभ होगा.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है. सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए आपके काम की जमकर तारीफ होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. ऑफिस में आपने अपने जूनियर्स और सहकर्मियों को जो ट्रेनिंग दी है, वह भविष्य में एक बहुत मजबूत टीम तैयार करेगी. आपके नेतृत्व कौशल की सराहना मैनेजमेंट द्वारा की जाएगी. यदि आप अपनी जॉब बदलने या प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और सामान्य शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन शानदार है. आपकी याददाश्त और एकाग्रता आज बहुत तेज रहेगी, जिससे कठिन विषयों को समझना और याद रखना आसान होगा. यह मानसिक स्पष्टता आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी. विद्यार्थियों को शिक्षकों या मेंटर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. अविवाहित जातक यदि आज किसी खास व्यक्ति से अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहते हैं, तो उन्हें सकारात्मक उत्तर मिलने की प्रबल संभावना है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. किसी बड़ी सरकारी योजना का लाभ दूसरों को दिलाने में आपकी भूमिका अहम होगी, जिसके लिए आपको कोई पुरस्कार या सम्मान (Social Work Award) भी मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. उचित और संतुलित आहार लेने से आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान पाएंगे. पुरानी शारीरिक थकान दूर होगी और आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और आनंददायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 6
 अशुभ अंक: 4
 आज का उपाय: आज शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को फल दान करें.

FAQs

1. कुंभ राशि वालों को आज धन लाभ कैसे होगा?
आज चंद्रमा के पंचम भाव में होने से मार्केट में फंसा हुआ पुराना पैसा अचानक वापस मिल सकता है और निवेश से लाभ होगा.

2. क्या आज लव प्रपोजल के लिए दिन सही है?
जी हां, आज ग्रहों की स्थिति प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल है, आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है.

3. आज करियर में क्या विशेष उपलब्धि मिल सकती है?
आज आपके काम की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सराहना होगी और आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स को पहचाना जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आज आप स्वास्थ्य के मोर्चे पर संतुलित महसूस करेंगे, पुरानी थकान दूर होगी और आप ऊर्जावान रहेंगे।

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