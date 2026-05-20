Aaj ka Kumbh Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता और भविष्य को सुरक्षित करने का रहेगा. बाजार की स्थितियों के बीच आपका आर्थिक संतुलन पूरी तरह बना रहेगा और आप आज अपने बिजनेस के भविष्य के विस्तार (फ्यूचर एक्सपेंशन) के लिए कुछ पैसा 'रिज़र्व फंड' में भी सुरक्षित डाल पाएंगे, जो आपकी दूरदर्शिता को दर्शाएगा. आपकी कुंडली में शूल और गजकेसरी योग बनने से किसी पुराने कानूनी मामले या कमर्शियल विवाद में आज आपको किसी अनुभवी वकील की सही सलाह से बड़ी जीत हासिल होगी और कोर्ट-कचहरी के विवाद का हमेशा के लिए अंत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपनी छाप छोड़ने का है. आपकी व्यक्तिगत सकारात्मकता आज ऑफिस के नकारात्मक माहौल को भी पूरी तरह खुशनुमा बना देगी और सहकर्मी आपसे प्रेरणा लेकर काम करेंगे. किसी रचनात्मक (क्रिएटिव) प्रोजेक्ट में आज आपके द्वारा दिए गए सुझावों को बॉस और सीनियर्स द्वारा 'मास्टरस्ट्रोक' माना जाएगा, जिससे कंपनी को आने वाले समय में बड़ा वित्तीय लाभ होने के मजबूत योग बनेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, लेखकों और साहित्य से जुड़े युवाओं के लिए बुधवार का दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. लेखन, प्रकाशन (पब्लिशिंग) और भाषण कला (कम्युनिकेशन स्किल्स) से जुड़े लोगों को आज समाज या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कोई बड़ा मंच और विशेष सम्मान मिल सकता है. बुद्धि भाव के चंद्रमा की बदौलत परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता बहुत शानदार बनी रहेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और दूरियां मिटाने वाला रहेगा. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से माता-पिता को अपनी संतान से भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा. संतान के साथ चल रहे किसी भी पुराने वैचारिक मतभेद या नाराजगी को सुलझाने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है; ठंडे दिमाग से किए गए संवाद से आपकी आपसी दूरियां पूरी तरह कम होंगी और घर में स्नेह बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके पक्ष में झुका रहेगा. आज आपका लिवर और शारीरिक ऊर्जा स्तर बहुत अच्छा रहेगा. शारीरिक आरोग्यता के कारण आप खुद को भीतर से बहुत सकारात्मक, प्रफुल्लित और आध्यात्मिक महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और बौद्धिक क्षमता को प्रखर करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया या हरी कोमल घास खिलाएं. उत्तर दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

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