Aaj ka Kumbh Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सावधानी बरतने का है. अनजाने में किया गया कोई भी इल्लीगल या सरकारी नियमों के विरुद्ध काम आज आपको भारी जुर्माने या कानूनी दंड का पात्र बना सकता है. आज किसी सरकारी नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए व्यावसायिक मामलों में पूरी सतर्कता अनिवार्य है. इसके अलावा, बैंक से जुड़ा कोई पुराना लेन-देन आज आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है, जिसके कारण सडनली (अचानक) फंड की बड़ी कमी महसूस होगी और व्यापारिक गति प्रभावित हो सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर काम करने की सलाह दी जाती है. ऑफिस में कोवर्कर (सहकर्मियों) पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आज आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए किसी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें और सिर्फ अपने काम से काम रखें. डेडलाइन के बिल्कुल करीब पहुँचने के बावजूद आज किसी तकनीकी खराबी या अचानक डेटा लॉस की वजह से आपका महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बीच में अटक सकता है, जिससे आपकी पुरानी मेहनत पर पानी फिरने के संकेत हैं. अपने बैकअप को मजबूत रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट एंड प्लेयर) के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है. ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव के कारण आज आपकी ऊर्जा बिखरी हुई रहेगी, जिससे बनते हुए काम भी आखिरी वक्त पर बिगड़ सकते हैं. आज के दिन शॉर्टकट अपनाने से बचें और अपनी एकाग्रता को एक ही दिशा में केंद्रित करने का प्रयास करें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक खराब हो सकती है. इसके साथ ही, घर के बड़े-बुजुर्गों, विशेषकर पिता को जोड़ों के दर्द या रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) की समस्या परेशान कर सकती है, जिससे पारिवारिक माहौल चिंतित रहेगा. आज संपत्ति की बिक्री या पारिवारिक हिस्सेदारी के कागजों पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा आपकी पैतृक विरासत आपके हाथ से निकल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमजोर नजर आ रहा है. मानसिक तनाव और काम के दबाव के कारण आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर भागदौड़ हो सकती है. स्वयं को शांत रखने के लिए आज योग और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. आज किसी भी महत्वपूर्ण कागजात पर बिना पढ़े दस्तखत न करें.

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