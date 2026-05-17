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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 17 May 2026: कुंभ राशि आज व्यापार में रहें बेहद सतर्क, विदेशी संपर्कों में बाधा से फंस सकता है आपका माल

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 May 2026: कुंभ राशि आज व्यापार में रहें बेहद सतर्क, विदेशी संपर्कों में बाधा से फंस सकता है आपका माल

Aquarius Horoscope 17 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए कुंभ राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और धैर्य बनाए रखने का है.

चंद्रमा आज आपके 4th हाउस (सुख व माता भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज कुछ पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस के मोर्चे पर आज चुनौतियां सामने आ सकती हैं. देश-विदेश व्यापार में विदेशी संपर्कों से मिलने वाली मदद अचानक बंद हो सकती है, जिसके कारण आपका माल पोर्ट पर ही फंसने की आशंका बनी हुई है. आज किसी भी नए कार्य या प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग बनाना बिजनेसमैन के लिए समय और ऊर्जा की बर्बादी मात्र होगी, क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं. धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आज टाल देना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों को आज वर्कप्लेस पर बहुत सतर्क रहना होगा. ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ संवाद करते समय आपकी भाषा में कड़वाहट आ सकती है, जो भविष्य के बड़े अवसरों को आपके हाथ से निकाल देगी. कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ चल रही गुप्त राजनीति आज खुलकर सामने आ सकती है, जिससे आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे. धैर्य से काम लें और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों या रिश्तेदारों के साथ गंभीर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ने की पूरी संभावना है. संतान के जिद्दी व्यवहार के कारण आज आपका कोई पूर्व निर्धारित यात्रा का प्लान अंतिम समय पर रद्द हो सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. खेल के मैदान पर मांसपेशियों में खिंचाव या चोट के कारण मेडल और ट्रॉफियां जीतने का आपका सपना इस बार अधूरा रह सकता है. पढ़ाई में भी आज एकाग्रता की कमी महसूस होगी, खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
चतुर्थ चंद्रमा के कारण आज मानसिक तनाव और शारीरिक थकान हावी रहेगी. इसके साथ ही आज सफर के दौरान दुर्घटना का भय रहेगा, इसलिए यदि बहुत जरूरी न हो तो आज लंबी दूरी की यात्रा से पूरी तरह बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9

विशेष उपाय: आज के दिन रक्त शुद्धि और सेहत में सुधार के लिए नीम के पत्तों का सेवन करें (लेकिन किसी जानकार या डॉक्टर की सलाह से). साथ ही भगवान शिव पर जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:50 AM (IST)
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