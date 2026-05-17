Aaj ka Kumbh Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और धैर्य बनाए रखने का है.

चंद्रमा आज आपके 4th हाउस (सुख व माता भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज कुछ पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के मोर्चे पर आज चुनौतियां सामने आ सकती हैं. देश-विदेश व्यापार में विदेशी संपर्कों से मिलने वाली मदद अचानक बंद हो सकती है, जिसके कारण आपका माल पोर्ट पर ही फंसने की आशंका बनी हुई है. आज किसी भी नए कार्य या प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग बनाना बिजनेसमैन के लिए समय और ऊर्जा की बर्बादी मात्र होगी, क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं. धन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आज टाल देना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों को आज वर्कप्लेस पर बहुत सतर्क रहना होगा. ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ संवाद करते समय आपकी भाषा में कड़वाहट आ सकती है, जो भविष्य के बड़े अवसरों को आपके हाथ से निकाल देगी. कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ चल रही गुप्त राजनीति आज खुलकर सामने आ सकती है, जिससे आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे. धैर्य से काम लें और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों या रिश्तेदारों के साथ गंभीर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ने की पूरी संभावना है. संतान के जिद्दी व्यवहार के कारण आज आपका कोई पूर्व निर्धारित यात्रा का प्लान अंतिम समय पर रद्द हो सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. खेल के मैदान पर मांसपेशियों में खिंचाव या चोट के कारण मेडल और ट्रॉफियां जीतने का आपका सपना इस बार अधूरा रह सकता है. पढ़ाई में भी आज एकाग्रता की कमी महसूस होगी, खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

चतुर्थ चंद्रमा के कारण आज मानसिक तनाव और शारीरिक थकान हावी रहेगी. इसके साथ ही आज सफर के दौरान दुर्घटना का भय रहेगा, इसलिए यदि बहुत जरूरी न हो तो आज लंबी दूरी की यात्रा से पूरी तरह बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

विशेष उपाय: आज के दिन रक्त शुद्धि और सेहत में सुधार के लिए नीम के पत्तों का सेवन करें (लेकिन किसी जानकार या डॉक्टर की सलाह से). साथ ही भगवान शिव पर जल अर्पित करें.

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