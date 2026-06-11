Aaj ka Kumbh Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. डिजिटल एजेंसी चलाने वाले जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रूप से शुभ है; आज आप अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन (उम्मीदों) को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, प्रोजेक्ट्स के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट होगी और आपकी पूरी टीम प्रेशर फ्री (बिना किसी तनाव के) होकर काम करेगी जिससे सभी टास्क्स समय पर पूरे होंगे और क्लाइंट बेहद खुश होंगे. आज बाजार में आपकी कई बड़ी डील्स क्लोज होने की प्रबल संभावना है और पुराना इन्वेस्टमेंट रिटर्न (निवेश का लाभ) भी अचानक वापस मिलेगा; मार्केट में आपकी प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ने से बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से फ्रेशर्स के लिए गुरुवार का दिन करियर को चमकाने वाला और नई तकनीक सीखने का रहेगा. जो जातक 'आईटी सेक्टर' (IT Sector) से जुड़े हैं, आज उनके लिए 'टेक स्टैक लर्निंग' (Tech Stack Learning) बहुत आसान और सुगम लगेगी, नई जटिल टेक्नोलॉजी को समझना और सीखना आपके लिए पूरी तरह स्मूथ होगा. फ्रेशर्स (नौकरी की तलाश कर रहे नए युवाओं) को आज अपनी 'रिज्यूमे राइटिंग' (Resume Writing) में किसी अनुभवी मेंटर से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है, जिससे आपकी रिज्यूमे इतनी इम्प्रेसिव (प्रभावशाली) बन जाएगी कि बड़ी कंपनियों में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेज कई गुना बढ़ जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक उलझनों से पूरी तरह मुक्ति पाने का साबित होगा. तीसरा चंद्रमा साहस को बढ़ाएगा. टीनएजर्स को आज अपने शरीर और लुक्स को लेकर चल रहे 'बॉडी इमेज इश्यूज' से गजब की राहत मिलेगी, आपके भीतर सेल्फ एक्सेप्टेंस (आत्म-स्वीकृति) बढ़ेगी और लुक्स को लेकर चल रही पुरानी सभी इनसिक्योरिटीज (असुरक्षा की भावना) पूरी तरह कम हो जाएगी. शाम के समय कोई नई क्रिएटिव स्किल सीखने की कोशिश करने से आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन जेनरेशन गैप को मिटाकर अपनों के करीब आने का है. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज कुटुंब और परिवार में भयंकर जेनरेशन गैप (वैचारिक मतभेद) होने के बावजूद भी, सभी सदस्यों के बीच बातचीत बहुत ही ज्यादा अच्छी, मधुर और सकारात्मक रहेगी; माता-पिता आपकी आधुनिक सोच को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे घर में आपसी सम्मान और स्नेह बढ़ेगा. सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया से दूर रहकर करें, मन बहुत शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तीसरा भाव का चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ बनाए रखेगा. क्लाइंट्स के खुश होने और डील्स क्लोज होने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: कुंभ राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और करियर में स्वर्णिम सफलता के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें और संध्या समय घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु स्तोत्र का पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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