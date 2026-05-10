आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आया है. मालव्य योग के शुभ प्रभाव से व्यक्तित्व में निखार आएगा.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 10 May 2026: कुंभ राशि दूर होगी आर्थिक तंगी और लीडरशिप के दम पर डन होगी बड़ी बिजनेस डील
Aquarius Horoscope 10 May 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन पेमेंट क्लियर होने और प्रोजेक्ट पूरा होने का है. जानिए कुंभ राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
- कुंभ राशि में मालव्य योग से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- व्यापार में पुरानी पेमेंट क्लियर होने से आर्थिक राहत मिलेगी।
- कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे।
- पारिवारिक जीवन में बड़ों के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलेगी।
Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि के लोगों के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा.
चन्द्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपका आत्म-विश्वास बढ़ेगा और आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण घर के बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा.
व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक राहत लेकर आएगा. बिजनेसमैन की आज कोई बड़ी पुरानी पेमेंट क्लियर होगी, जिससे आपको अन्य पार्टियों के बिल चुकाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी. मार्केट में चल रही उथल-पुथल के बीच भी आप सूझबूझ से अपना रास्ता बनाने में सफल रहेंगे. क्लाइंट्स के साथ लंबे समय के लाभदायक कॉन्ट्रैक्ट पर आज हस्ताक्षर होने के प्रबल योग हैं, जो भविष्य में आपकी व्यापारिक साख को बढ़ाएंगे.
नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको सहकर्मियों (Co-workers) का ऐसा अद्भुत सहयोग मिलेगा कि अटका हुआ प्रोजेक्ट आज संडे होने के बावजूद भी कम्पलीट हो जाएगा. इससे आप बड़ी राहत महसूस करेंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी और आपकी मध्यस्थता से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी, जिससे करियर में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा. फैमिली के बड़े-बुजुर्गों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा, जिससे किसी कानूनी कागजी कार्रवाई या संपत्ति के मामले में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा और आप जीवनसाथी के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. रविवार का दिन अपनों के साथ सौहार्दपूर्ण बीतेगा.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "बौद्धिक विजय" का है. दिमागी सुस्ती पूरी तरह गायब होगी और आप कठिन विषयों को भी चुटकियों में सुलझा लेंगे. जो छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट उनके पक्ष में आने के प्रबल संकेत हैं. एकाग्रता बनाए रखने के लिए यह समय बहुत उत्तम है, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें.
स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज बुजुर्गों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. पुरानी बीमारियों के अचानक उभरने से बुजुर्गों को शारीरिक कष्ट हो सकता है. विशेषकर जोड़ों का दर्द (Joint Pain) या रक्तचाप (Blood Pressure) की समस्या उन्हें परेशान कर सकती है. उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाएं और तनावमुक्त माहौल प्रदान करें. आपका अपना स्वास्थ्य आज उत्तम बना रहेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, हनुमान चालीसा का पाठ करना आज आपके सभी कष्टों का हरण करेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
व्यापार में आज कुंभ राशि वालों को क्या लाभ हो सकता है?
आज व्यापारिक दृष्टिकोण से आर्थिक राहत मिलेगी. पुरानी पेमेंट क्लियर होने से बिल चुकाने में आसानी होगी और लाभदायक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर के योग हैं.
नौकरीपेशा कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे अटके प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं. नेतृत्व की सराहना होगी और करियर में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे.
कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विजय का है. दिमागी सुस्ती दूर होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम पक्ष में आने के संकेत हैं.
आज कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें, खासकर जोड़ों के दर्द या रक्तचाप की समस्या से. उनके लिए तनावमुक्त माहौल बनाए रखें.
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