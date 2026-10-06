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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से धन व सुख की प्राप्ति, पिछली मेहनत का मीठा फल, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग

आज का कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से धन व सुख की प्राप्ति, पिछली मेहनत का मीठा फल, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग

आज का कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से धन व सुख, पिछली मेहनत का मीठा फल, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Oct 2026 06:34 AM (IST)
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Kark Rashifal Today: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा.

आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, साध्य योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक आपकी ही राशि कर्क में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, धन, सुख, मृदु वाणी, आत्मबल, निर्णय क्षमता व सामाजिक प्रभाव स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (द्वितीय भाव) में प्रवेश करेंगे. लग्न भाव में स्वराशि के चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप धन-धान्य से संपन्न, मानसिक रूप से सुखी और अत्यंत मृदुभाषी (मधुर वाणी बोलने वाले) रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए पुरानी भरपाई करने, सरकारी संपर्कों से लाभप्रद योजनाओं में जुड़ने और प्रचार पर जोर देने का रहेगा.

सरकारी संपर्कों से बड़ी योजनाओं का मौका: पूर्व में की गई व्यापारिक यात्राओं और सत्ता व सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों के संपर्कों की मदद से भविष्य में बड़ी व अत्यधिक लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

फायदेमंद परिस्थितियां व पुरानी भरपाई: व्यवसाय में आर्थिक रूप से अत्यंत फायदेमंद परिस्थितियां बनेंगी, जिसके चलते आप पूर्व में हुए नुकसान या वित्तीय कमियों की भरपाई करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

फेस्टिव सीजन के लिए प्रचार-प्रसार जरूरी: आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कारोबारियों को विज्ञापन और प्रचार-प्रसार का सक्रिय सहारा लेना चाहिए; बाजार का सीधा नियम है, 'जो दिखेगा, वही बिकेगा'.

राजनेताओं व समाजसेवियों को विशेष उपलब्धि: सामाजिक क्षेत्र और राजनीति से जुड़े जातकों (Socialists & Politicians) के प्रभाव में विस्तार होगा और जनसमर्थन के बल पर कोई विशेष उपलब्धि हाथ लग सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मार्केटिंग में वरदान समान अवसर, ऑफिस नियमों का पालन और दूसरों के चक्कर में काम प्रभावित होने से बचाने का रहेगा.

मार्केटिंग व सेल्स कर्मियों के लिए वरदान: मार्केटिंग, सेल्स और कमीशन बेसिस पर काम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा; बड़े सौदे और इंसेंटिव मिलने के मजबूत योग बनेंगे.

ऑफिस रूल्स का पालन रखें अनिवार्य: वर्कस्पेस पर सीनियर्स और बॉस का विश्वास जीतने के लिए ऑफिस के नियमों व अनुशासन का अक्षरशः पालन करना आवश्यक होगा; समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें.

दूसरों की समस्याओं से काम न होने दें प्रभावित: कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की व्यक्तिगत या तकनीकी समस्या के कारण आपका अपना काम प्रभावित हो सकता है; इसलिए दूसरों की उलझनों की सीमाओं को दरकिनार करते हुए केवल अपने काम पर एकाग्र रहें, तभी सफलता मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन घरेलू बजट में सावधानी और प्रेम जीवन में प्रगाढ़ रोमांस का रहेगा.

घरेलू खर्चों से थोड़ी परेशानी: घर-परिवार की आवश्यकताओं पर अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए मानसिक परेशानी महसूस हो सकती है; बजट का संतुलन बनाए रखें.

प्रेम जीवन में भरपूर रोमांस: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा; आपसी रिश्ते में आत्मीयता, आकर्षण और भरपूर रोमांस का आनंद प्राप्त होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन सोशल नेटवर्किंग और दोस्तों से संवाद का रहेगा. उच्च शिक्षा (Higher Studies) प्राप्त कर रहे छात्र विदेश में रह रहे अपने पुराने दोस्तों और परिचितों से ऑनलाइन बातचीत व गपशप में काफी समय बिता सकते हैं; मनोरंजन के साथ-साथ अपने मुख्य अध्ययन पर भी ध्यान बनाए रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक और शारीरिक बल बना रहेगा. हालांकि, घरेलू खर्चों की चिंता और काम के दबाव के कारण शाम को सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खान-पान में सात्विक आहार लें और ध्यान का अभ्यास करें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा से मानसिक शक्ति व बुद्धि का विकास होगा, सर्वार्थ सिद्धि व मालव्य योग से पुरानी वित्तीय भरपाई पूरी होगी, मार्केटिंग में बड़ी सफलता मिलेगी और घरेलू सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:34 AM (IST)
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