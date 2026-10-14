Kark Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव रचनात्मकता, कला, बौद्धिक कौशल, व्यापारिक जैकपॉट, बाजार में मोनोपोली व ट्रबल शूटर स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको रचनात्मक (Creative) और कलात्मक (Artistic) क्षेत्रों में असाधारण सफलता हासिल होगी; आपकी कल्पनाशक्ति और मौलिक विचार आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से जैकपॉट लगने, ग्राहकों का अटूट भरोसा जीतने और बाजार में एकाधिकार (Monopoly) स्थापित करने का रहेगा.

आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से लगेगा जैकपॉट: इन दोनों अत्यंत कल्याणकारी योगों के प्रभाव से आज का दिन बिजनेसमैन के लिए किसी बड़े जैकपॉट (Jackpot) के समान साबित होगा; किसी बड़े सौदे या अप्रत्याशित वित्तीय अवसर से भारी धन लाभ हाथ लगेगा.

ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएगा बंपर मुनाफा: कारोबार में बेहतर मुनाफा प्राप्त होगा, लेकिन मार्केट में अपनी लंबी पकड़ बनाए रखने के लिए आपको ग्राहकों का विश्वास और भरोसा जीतना होगा; बेहतर सेवा और गुणवत्ता से आपकी बिक्री में निरंतर उछाल आएगा.

मार्केट में स्थापित होगी मोनोपोली: आज बाजार में आपके प्रतिद्वंद्वी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे; आपके अनूठे उत्पाद या सर्विस के दम पर मार्केट में आपकी मोनोपोली (Monopoly/एकाधिकार) स्थापित हो सकती है, जिससे लंबे समय तक भारी मुनाफा अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिस में संकटमोचक यानी ट्रबल शूटर की भूमिका निभाने, बॉस की सराहना और वरिष्ठों संग बेहतरीन सामंजस्य का रहेगा.

ऑफिस में उभरेंगे 'ट्रबल शूटर' के रूप में: वर्कप्लेस पर जब कोई जटिल समस्या या प्रोजेक्ट में अड़चन आएगी, तो आप एक कुशल ट्रबल शूटर (Troubleshooter) के रूप में सामने आएंगे; आपकी त्वरित सूझबूझ और सटीक समाधान देखकर बॉस आपके पूरी तरह कायल हो जाएंगे.

छोटी-मोटी समस्याओं का चुटकियों में हल: नौकरी में दैनिक कामकाज को लेकर कुछ छोटी-मोटी परेशानियां या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपने बौद्धिक कौशल से तुरंत उनका व्यावहारिक हल निकाल लेंगे.

सीनियर लोगों के साथ बेहतरीन सामंजस्य: वर्कस्पेस पर उच्चाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों (Senior Colleagues) के साथ आपकी समझ और तालमेल अत्यंत सामंजस्यपूर्ण रहेगा; उनके मार्गदर्शन से आपके करियर को नई गति मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा घरेलू शांति बनाए रखने के लिए वाणी और गुस्से पर कड़ा अंकुश लगाने की सख्त हिदायत दे रहा है.

गुस्से के प्रकोप और अपमानजनक भाषा पर रखें नियंत्रण: घर-परिवार में किसी पुरानी या नई बात को लेकर अचानक तनाव उत्पन्न हो सकता है; ऐसी स्थिति में आपको अपने गुस्से के प्रकोप और किसी भी प्रकार के कटु या अपमानजनक भाषण (Abusive/Harsh Speech) पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए.

मर्यादा और धैर्य से सुलझाएं विवाद: परिजनों के साथ बातचीत करते समय आदर और विनम्रता का ध्यान रखें; आवेश में आकर कही गई बात पारिवारिक रिश्तों में लंबी दरार पैदा कर सकती है, इसलिए मौन रहकर शांति बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन एकाग्रता और अध्ययन में डूब जाने का है. सामान्य छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा बिना किसी भटकाव के अपने-अपने फील्ड और सिलेबस पर पूरी तरह दिल लगाकर पढ़ सकेंगे; यह एकाग्रता आने वाली परीक्षाओं में शानदार परिणाम दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5th हाउस के चंद्रमा और आयुष्मान योग के प्रभाव से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत बढ़िया और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, पारिवारिक तनाव के चलते हल्का सिरदर्द या बेचैनी हो सकती है. संतुलित व सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई अथवा मालपुए का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च.

दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या हरी चूड़ियां भेंट करें; इससे पंचम भाव के चंद्रमा से रचनात्मकता निखरेगी, आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से जैकपॉट का लाभ मिलेगा, मार्केट में मोनोपोली स्थापित होगी, क्रोध शांत होगा और प्रतियोगी छात्रों को सफलता प्राप्त होगी.

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