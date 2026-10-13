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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, रिटर्न ऑर्डर से व्यापार में चिंता, बैंक नोटिस पर तुरंत दें ध्यान

आज का कर्क राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, रिटर्न ऑर्डर से व्यापार में चिंता, बैंक नोटिस पर तुरंत दें ध्यान

आज का कर्क राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा से भावनात्मक तनाव, रिटर्न ऑर्डर से व्यापार में चिंता, बैंक नोटिस पर तुरंत ध्यान दें, पारिवारिक कलह से बचें! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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Kark Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से 4वें भाव यानी चतुर्थ भाव सुख, माता, घरेलू शांति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक दबाव व आंतरिक उथल-पुथल स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (5वें भाव) में प्रवेश करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको गहरे भावनात्मक तनाव और मानसिक अशांति से जूझना पड़ सकता है; मन में किसी अज्ञात बात का भय या भारीपन रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए सितारों का साथ न मिलने, रिटर्न ऑर्डर से हानि और बैंक नोटिस की चिंता से निपटने का रहेगा.

सितारों का साथ न मिलने से व्यापार में हानि: आज ग्रह-नक्षत्रों का अनुकूल सहयोग न मिलने के कारण बिजनेस में आर्थिक नुकसान या मंदी जैसी स्थिति बन सकती है; विशेष रूप से सप्लाई किए गए माल के कैंसिल होने या रिटर्न ऑर्डर (Return Orders) आने से आपकी चिंताएं काफी बढ़ सकती हैं.

बैंक नोटिस पर तुरंत दें ध्यान: बिजनेसमैन को बैंक या किसी वित्तीय संस्थान की तरफ से किसी पुराने बकाया, ईएमआई या औपचारिक प्रक्रिया से जुड़ा कोई नोटिस मिल सकता है; इसे नजरअंदाज करने के बजाय सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान निकालें.

फंड की कमी से निवेश की प्लानिंग होगी कैंसिल: कारोबार में पूंजी निवेश (Business Investment) के लिए आपकी पूरी योजना तैयार तो होगी, लेकिन ऐन वक्त पर फाइनेंस की सही व्यवस्था न हो पाने के कारण निवेश करने की पूरी प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन गैरकानूनी कार्यों से पूरी तरह दूर रहने, काम में मन न लगने और नए प्रोजेक्ट्स के अभाव का रहेगा.

सरकारी कर्मचारी गैरकानूनी कार्यों से रहें दूर: सरकारी सेवा (Government Service) में कार्यरत व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के गैरकानूनी, अनैतिक या रिश्वत से जुड़े कार्यों में तनिक भी रुचि न लें; छोटी सी चूक भी विभागीय जांच या निलंबन का कारण बन सकती है.

काम में नहीं लगेगा मन, नहीं मिलेगा नया काम: नौकरीपेशा लोगों का आज ऑफिस के दैनिक कार्यों में बिल्कुल मन नहीं लगेगा; कार्यक्षेत्र में निराशा का भाव रह सकता है और काफी प्रयास के बाद भी आज कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी आपको नहीं मिल पाएगी.

पारिवारिक कलह का ऑफिस पर असर: घर-परिवार की आंतरिक अशांति के चलते आप वर्कप्लेस पर भी भारी मानसिक तनाव में रहेंगे; इसका सीधा नकारात्मक असर आपकी कार्यक्षमता और शारीरिक सेहत पर पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा घरेलू कलह और मानसिक उलझनों का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक कलह से बढ़ेगा मानसिक तनाव: घर-परिवार में सदस्यों के बीच तालमेल की कमी या किसी पुरानी बात को लेकर कलह और नोकझोंक की स्थिति बन सकती है; इस घरेलू अशांति के कारण आपका मन दिनभर विचलित रहेगा.

संवाद में बरतें संयम: परिवार के संवेदनशील मामलों में तुरंत उग्र प्रतिक्रिया देने से बचें; नवरात्र के पावन पर्व पर घर की शांति बनाए रखने के लिए मौन रहना ही सबसे बेहतर उपाय रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर कमजोर रहने वाला है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी पाएंगे कि दिनमान उनके स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं है; मौसमी बीमारी, शारीरिक कमजोरी या चोट-चपेट के कारण आपकी प्रैक्टिस या पढ़ाई बाधित हो सकती है, इसलिए सेहत के साथ कोई समझौता न करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, अनिद्रा, भावनात्मक तनाव और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. घरेलू तनाव को खुद पर हावी न होने दें. हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) व प्राणायाम को दें.

शुभ रंग: ब्लैक (काला)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा से होने वाला भावनात्मक तनाव शांत होगा, बैंक नोटिस और रिटर्न ऑर्डर की परेशानियां टलेंगी, पारिवारिक कलह दूर होगी और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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