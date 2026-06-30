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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 30 June 2026: ऑफिस में सीनियर्स के साथ मीटिंग में बढ़ सकती है सैलरी, प्रेजेंटेशन स्किल्स से कंपनी को मिलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Kark Rashifal 30 June 2026: ऑफिस में सीनियर्स के साथ मीटिंग में बढ़ सकती है सैलरी, प्रेजेंटेशन स्किल्स से कंपनी को मिलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Cancer Horoscope: क्या आज पुरानी गंभीर बीमारी से मिलेगी राहत और क्या सीनियर्स के साथ मीटिंग में बढ़ेगी सैलरी? जानिए 30 जून 2026 को अपने व्यापार, नौकरी, निवेश और पारिवारिक जीवन का पूरा हाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Kark Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो नौकरीपेशा जातकों को बड़ी सफलता दिलाएगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 6वें भाव (षष्ठम भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला और रणनीतिक बदलाव करने का रहेगा. जो बिजनेसमैन स्टॉक मार्केट (शेयर बाजार) में पैसा लगा रहे हैं, उन्हें आज थोड़ा ठहर जाना चाहिए. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा दांव न खेलें; पूरी सावधानी के साथ और सोच-समझकर कदम उठाएं तो आपके लिए दिन बेहतर रहेगा. बाजार में टिके रहने के लिए बिजनेसमैन को आज अपने कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) की स्ट्रेटजी (रणनीति) से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. अपने व्यापारिक फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्कता बरतने का है. स्टॉक मार्केट और सट्टा बाजार से जुड़े जातकों को धन हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए आज नए निवेश को टाल देना ही बेहतर होगा. हालांकि, नौकरीपेशा और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छा धन लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल के समय किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक लेन-देन या महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार और उपलब्धियों से भरा रहेगा. ब्रह्म योग के शुभ प्रभाव से आज एंप्लॉयड पर्सन की ऑफिस में सीनियर्स के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपके बेहतरीन कार्य को देखते हुए सैलरी बढ़ाए जाने और प्रमोशन दोनों पर सकारात्मक बात की जा सकती है. 

आज एंप्लॉयड पर्सन की प्रेजेंटेशन स्किल्स क्लाइंट्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देंगी, जिससे कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा. इसके कारण कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्यशाली है; आप अपने करियर की सीढ़ी पर आज एक पायदान और ऊपर चढ़ेंगे. ऑफिस में सभी सहयोगियों और अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन संभलकर चलने का है. आपको अपने आस-पास मौजूद नेगेटिव, मिसलीडिंग और कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोगों (नकारात्मक और भ्रमित करने वाले व्यक्तियों) से एक उचित दूरी बनाकर रखनी होगी. ऐसे लोग आपके वेय (मार्ग) में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं. अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं. आपको अपने कार्य को कल पर टालने और भूलने की आदत में तुरंत सुधार लाना होगा, क्योंकि काम में पेंडेंसी (अधूरापन) लाना आपके करियर के लिए अच्छी बात नहीं है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आपसी तालमेल को बढ़ाने वाला रहेगा. घर में अपने छोटे भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर चलें. यदि उन्हें किसी चीज की जरूरत है या वे किसी दुविधा में हैं, तो आगे बढ़कर उनकी मदद करें और अपनी ओर से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करें. इससे परिवार में आपके प्रति आदर और स्नेह बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ शाम का समय आनंदपूर्वक बीतेगा और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. चंद्रमा के 6वें हाउस में होने से जातकों को लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी और गंभीर बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने से आप खुद को भीतरी रूप से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में सुबह की सैर और प्राणायाम को जरूर शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Golden (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल चंदन का तिलक लगाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. इसके साथ ही जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करें, सभी विघ्न-बाधाएं शांत होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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