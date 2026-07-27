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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 27 July 2026: धन लाभ के योग, ऑफिस में बढ़ेगा सम्मान और भरोसा

Aaj Ka Kark Rashifal 27 July 2026: धन लाभ के योग, ऑफिस में बढ़ेगा सम्मान और भरोसा

Cancer Horoscope: क्या 27 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. 

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में राहत मिलने के योग बन रहे हैं. यदि आप किसी नए व्यवसाय, नई शाखा या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और शाम 4:00 से 6:00 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.

आज आप आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. कारोबार में धन लाभ के संकेत हैं, जिससे वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. केवल अपने नियमित काम तक सीमित न रहें, बल्कि बाजार की नई संभावनाओं और ग्राहकों की जरूरतों पर भी ध्यान दें. आपका सौम्य व्यवहार और ईमानदार कार्यशैली लोगों का विश्वास जीतने में मदद करेगी, जिसका लाभ भविष्य में भी मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी बेहद संतुष्ट रहेंगे और आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. आपकी कार्यशैली दूसरे कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बन सकती है.

ऑफिस में आपके पराक्रम और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और मेहनत का उचित परिणाम भी मिलेगा. यदि किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. धन लाभ होने से वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और भविष्य के लिए बचत या निवेश की योजना बनाने का अवसर मिलेगा. सोच-समझकर किए गए आर्थिक निर्णय लंबे समय तक लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी तथा जीवनसाथी का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. आपके विनम्र व्यवहार से रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन राहत देने वाला रहेगा. पुरानी बीमारी या लंबे समय से चली आ रही शारीरिक परेशानी में सुधार महसूस हो सकता है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन नई सीख लेकर आएगा. अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी या बिना पूरी जानकारी के कोई प्रयोग करने से बचें. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव को शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई या गुड़ का दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, कार्यों में सफलता, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करने में शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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