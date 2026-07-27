Aaj Ka Kark Rashifal 27 July 2026: धन लाभ के योग, ऑफिस में बढ़ेगा सम्मान और भरोसा

Aaj Ka Kark Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में राहत मिलने के योग बन रहे हैं. यदि आप किसी नए व्यवसाय, नई शाखा या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और शाम 4:00 से 6:00 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.

आज आप आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. कारोबार में धन लाभ के संकेत हैं, जिससे वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. केवल अपने नियमित काम तक सीमित न रहें, बल्कि बाजार की नई संभावनाओं और ग्राहकों की जरूरतों पर भी ध्यान दें. आपका सौम्य व्यवहार और ईमानदार कार्यशैली लोगों का विश्वास जीतने में मदद करेगी, जिसका लाभ भविष्य में भी मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी बेहद संतुष्ट रहेंगे और आपकी मेहनत की सराहना करेंगे. आपकी कार्यशैली दूसरे कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बन सकती है.

ऑफिस में आपके पराक्रम और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और मेहनत का उचित परिणाम भी मिलेगा. यदि किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. धन लाभ होने से वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा और भविष्य के लिए बचत या निवेश की योजना बनाने का अवसर मिलेगा. सोच-समझकर किए गए आर्थिक निर्णय लंबे समय तक लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी तथा जीवनसाथी का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. आपके विनम्र व्यवहार से रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन राहत देने वाला रहेगा. पुरानी बीमारी या लंबे समय से चली आ रही शारीरिक परेशानी में सुधार महसूस हो सकता है. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन नई सीख लेकर आएगा. अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी या बिना पूरी जानकारी के कोई प्रयोग करने से बचें. अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव को शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई या गुड़ का दान करें. यह उपाय आर्थिक स्थिरता, कार्यों में सफलता, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करने में शुभ माना जाता है.

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