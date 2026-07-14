Aaj ka Kark Rashifal 14 July 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा खर्च, यात्रा और रिश्तों में सतर्कता बरतना रहेगा सबसे जरूरी
Cancer Horoscope: क्या 14 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को व्यापार, नौकरी, प्रेम और विदेश शिक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा,किन बातों का ध्यान रखकर आप नुकसान से बच सकते हैं? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Kark Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें. पर्याप्त आराम करें और अनावश्यक तनाव से बचें. आंखों और नींद से जुड़ी समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. राजनीतिक या प्रभावशाली लोगों के नाम का सहारा लेने से बचें, क्योंकि इसका उल्टा असर पड़ सकता है. टैक्स, लाइसेंस और सरकारी दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है. ऑनलाइन कारोबार करने वालों को साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सभी कानूनी दस्तावेज समय पर अपडेट रखें और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी या विवाद आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है. आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य जरूरी सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. कार्यस्थल पर केवल तथ्यों के आधार पर काम करें और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होगा. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर बिना जांचे-परखे भरोसा करने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. परिवार के साथ धैर्य और समझदारी से बातचीत करें. पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. किसी पुराने टैक्स, दस्तावेज या कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा मामला सामने आ सकता है. अनावश्यक खर्च से बचें और बिना जांचे किसी भी आर्थिक निर्णय पर हस्ताक्षर न करें. निवेश फिलहाल सोच-समझकर करें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी कमी भी परेशानी का कारण बन सकती है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 8.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन(Brown)
अशुभ अंक: 1.
उपाय:
सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूरे रंग का अन्न या गुड़ का दान करें. साथ ही पड़ोसियों और सहकर्मियों के साथ विनम्र व्यवहार रखें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कानूनी बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे.
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