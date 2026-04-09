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कर्क राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: कर्ज से राहत, बिजनेस में रिकॉर्ड मुनाफा और करियर में बड़ी सफलता के साथ प्रतिष्ठा बढ़ने का दिन. चन्द्रमा 6वें भाव में होने से कर्ज और बाधाओं से राहत मिलने के योग बन रहे हैं. आपकी मेहनत और समझदारी आज आपको आगे बढ़ाएगी और कई समस्याओं का समाधान होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें. गले में इन्फेक्शन या टॉन्सिल की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और गर्म पानी का सेवन लाभदायक रहेगा.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में आज नया रिकॉर्ड बन सकता है. फॉरेन मार्केट से बड़े ऑर्डर मिलने के योग हैं. एंसेस्ट्रल बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ तालमेल शानदार रहेगा और आज लिया गया निर्णय भविष्य के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. हाइब्रिड मॉडल में आपके बनाए नियम पूरी टीम फॉलो करेगी, जिससे ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म होगी. सैलरी हाइक और परफॉर्मेंस रिव्यू में आपकी तकनीकी समझ आपको खास पहचान दिलाएगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. बिना कहे एक-दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, जिससे रिश्ते और मधुर होंगे.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कर्ज से छुटकारा मिलने के साथ आय के नए स्रोत बनेंगे. बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा और वित्तीय स्थिरता आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद सफल रहेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग हैं. आपकी अंतर-आत्मा सही निर्णय लेने में मदद करेगी और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 1

लक्की रंग: व्हाइट

अनलक्की नंबर: 6

उपाय

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें. इससे स्वास्थ्य और भाग्य दोनों मजबूत होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को कर्ज से राहत मिलेगी?

हाँ, आज कर्ज से छुटकारा मिलने के योग हैं.

Q2. करियर में क्या खास रहेगा?

सैलरी हाइक और परफॉर्मेंस में पहचान मिलने के संकेत हैं.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

गले से जुड़ी समस्या हो सकती है, सावधानी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.