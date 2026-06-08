Aaj ka Kark Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कड़े वित्तीय नियंत्रण रखने और विरोधियों से अत्यधिक सावधान रहने का संकेत दे रहा है. जो जातक विशेष रूप से गवर्नमेंट सेक्टर (सरकारी विभागों) के लिए कार्य करते हैं, वे संबंधित ऑफिशियल अधिकारियों को पूरी तरह संतुष्ट रखें, इससे धंधे में आपकी साख और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे.

बिजनेसमैन को आज अपने 'अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर' (अचानक होने वाले फालतू खर्चों) पर हर हाल में कड़ा कंट्रोल करना होगा, अन्यथा अन्य मुख्य प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए धन खर्च करते समय बाजार में दूसरों के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ सकता है; कॉम्पिटिटर्स की चालों से पूरी तरह सतर्क रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन फूंक-फूंक कर कदम रखने और बड़ी गलतियों से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. आज वर्कप्लेस पर चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष सक्रिय रहने के कारण, अधिकारियों के सामने आपकी कोई 'नेगेटिव इमेज' (नकारात्मक छवि) अचानक बन सकती है, जो आपके प्रमोशन में कई बड़ी परेशानियां खड़ी कर देगी.

एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) ऑफिस में सहकर्मियों या को-वर्कर्स के साथ बात करते समय अपने शब्दों और गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखें. प्रोफेशनली आज पूरी मेहनत से कार्य करें और काम में गलती की ज़रा सी भी गुंजाइश बिल्कुल न छोड़ें, अन्यथा बॉस के सामने हाजिर होना पड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े मानसिक धैर्य का रहेगा. आठवां चंद्रमा बुद्धि को भ्रमित रख सकता है. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के पूर्व में दिए गए मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट (परिणाम) आज अचानक मनमुताबिक न आने के कारण हल्की निराशा दे सकते हैं; हताश न हों, कमियों को पहचान कर दोबारा दुगनी मेहनत करने के लिए खुद को तैयार करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन वाणी में मधुरता बनाए रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. शुक्र देव के आपकी ही राशि (कर्क राशि) में गोचर करने के कारण, आज घरेलू मोर्चे पर किसी मामूली 'मिसअंडरस्टैंडिंग' (गलतफहमी या वैचारिक मतभेद) के चलते आपकी परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से तीखी बहस या नोकझोंक होने की आशंका बनी हुई है; शांत रहें. आठवें चंद्रमा के कारण आज ददियाल पक्ष में भी किसी सदस्य से अनबन हो सकती है, इसलिए चुप रहना ही आपके लिए सबसे हितकर रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका दिखाई दे रही है. दफ्तर के मानसिक तनाव और रिजल्ट की चिंता के कारण सिरदर्द परेशान कर सकता है; खान-पान हल्का रखें.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों और ग्रहण दोष के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल और काले तिल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

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