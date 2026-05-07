हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 7 May 2026: कर्क राशि पुराने निवेश से होगा बड़ा धन लाभ, नेतृत्व क्षमता से करियर में स्थापित करेंगे नए कीर्तिमान

Aaj Ka Kark Rashifal 7 May 2026: कर्क राशि पुराने निवेश से होगा बड़ा धन लाभ, नेतृत्व क्षमता से करियर में स्थापित करेंगे नए कीर्तिमान

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 7 मई 2026 बिजनेस में राजयोग जैसी सफलता और प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलेगा. लीडरशिप में चमकेंगे. पढ़ें आज का कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चंद्रमा छठे भाव में, शत्रुओं पर विजय लेकिन आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।
  • बिजनेस में कुशल नेतृत्व से बड़ी सफलता, प्रॉपर्टी से मोटा मुनाफा संभव।
  • कार्यक्षेत्र में ऊर्जावान, जिम्मेदारी निभाएंगे, कर्ज लेने से पहले ठोस प्लानिंग करें।
  • छात्रों का समर्पण शिक्षकों को प्रभावित करेगा, परिवार से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।

Aaj ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय तो दिलाएगी, लेकिन आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतने का संकेत भी देती है.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय अनुकूल है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, जिसमें नया कर्ज लेने या बड़े वित्तीय लेनदेन से बचना चाहिए.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन किसी राजयोग से कम नहीं है. आपकी कुशल लीडरशिप में आपकी कंपनी या संस्थान कोई बड़ा मील का पत्थर हासिल कर सकती है. पुराने ग्राहकों का फिर से लौटकर आना और उनका भरोसा आपको बड़ी पेमेंट और नए ऑर्डर्स दिलाएगा, जिससे व्यापार में फिर से रौनक लौट आएगी. प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक है; किसी पुराने प्लॉट या पैतृक संपत्ति की बिक्री से मोटा मुनाफा होने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी. हालांकि, काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आज की एक छोटी सी सक्सेस पार्टी आपके अकेलेपन और थकान को दूर कर देगी. करियर में आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है जिसे आप बखूबी निभाएंगे. बस ध्यान रखें कि नया कर्ज लेने से पहले उसे चुकाने की ठोस प्लानिंग जरूर कर लें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन सक्रियता भरा रहेगा. अपनी पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण शिक्षकों को प्रभावित करेगा. जो छात्र घर से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज घर की और विशेषकर मां के हाथ के बने खाने की याद सता सकती है. हालांकि, दोस्तों के साथ बिताया समय आपको मानसिक संबल देगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आज आपको एक छोटा सा बदलाव करना होगा. ऑफिस के तनाव को घर की दहलीज के बाहर छोड़कर प्रवेश करना आपके रिश्तों में नई मिठास भर देगा. अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से घर का माहौल सुखद रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आप खुद को पूरी तरह ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपके चेहरे पर एक विशेष चमक और तेज बना रहेगा, जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा. मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक चुस्ती-फुर्ती के कारण आप दिनभर के कठिन कार्यों को भी आसानी से निपटा लेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी).
भाग्यशाली अंक: 4.
अशुभ अंक: 1.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं और संभव हो तो लाल चंदन का तिलक लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

7 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

7 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय दिलाएगा लेकिन आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है.

कर्क राशि वालों के लिए आज कौन सा समय शुभ है?

कर्क राशि वालों के लिए शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय अनुकूल है.

आज कर्क राशि वालों के लिए राहुकाल कब रहेगा?

आज दोपहर 01:30 से 03:00 बजे के बीच राहुकाल रहेगा. इस दौरान नया कर्ज लेने या बड़े वित्तीय लेनदेन से बचना चाहिए.

कर्क राशि वालों के लिए व्यापार और धन के मामले में आज कैसा दिन है?

व्यापार के नजरिए से आज का दिन बहुत लाभदायक है. आपकी कुशल लीडरशिप से कंपनी बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है और प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को भी मोटा मुनाफा होने की संभावना है.

कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में आज क्या कहा गया है?

सेहत के मामले में आज कर्क राशि वाले ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक चुस्ती-फुर्ती के कारण वे कठिन कार्यों को भी आसानी से निपटा लेंगे.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 7 May 2026: कर्क राशि पुराने निवेश से होगा बड़ा धन लाभ, नेतृत्व क्षमता से करियर में स्थापित करेंगे नए कीर्तिमान
कर्क राशिफल 7 मई 2026 पुराने निवेश से होगा बड़ा धन लाभ, नेतृत्व क्षमता से करियर में स्थापित करेंगे नए कीर्तिमान
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 7 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस में आएगी जबरदस्त तेजी, सफलता और सम्मान से बढ़ेगा आपका मान-सम्मान
मिथुन राशिफल 7 मई 2026 बिजनेस में आएगी जबरदस्त तेजी, सफलता और सम्मान से बढ़ेगा आपका मान-सम्मान
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 7 May 2026: मेष राशि करियर में तरक्की और बिजनेस में धन लाभ के प्रबल योग
मेष राशिफल 7 मई 2026 करियर में तरक्की और बिजनेस में धन लाभ के प्रबल योग
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 May 2026: वृषभ राशि संभलकर कदम उठाने का है समय, निवेश और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें
वृषभ राशिफल 7 मई 2026 संभलकर कदम उठाने का है समय, निवेश और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Campus Beats Season 6: नए Twists और Solid Dance Moves के साथ हुई वापसी
Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर
पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? बहुमत से दूर गेमचेंजर TVK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
क्रिकेट
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
शिक्षा
UPSC के बाद कौन बनेगा IAS, कौन IPS? जानिए किसके हाथ में क्या कमान
UPSC के बाद कौन बनेगा IAS, कौन IPS? जानिए किसके हाथ में क्या कमान
बॉलीवुड
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
हेल्थ
20 मई को बंद रहेंगी दवा की दुकानें! ऑनलाइन फॉर्मेसी के खिलाफ 12 लाख केमिस्टों का 'भारत बंद'
20 मई को बंद रहेंगी दवा की दुकानें! ऑनलाइन फॉर्मेसी के खिलाफ 12 लाख केमिस्टों का 'भारत बंद'
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget