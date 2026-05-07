Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रमा छठे भाव में, शत्रुओं पर विजय लेकिन आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।

बिजनेस में कुशल नेतृत्व से बड़ी सफलता, प्रॉपर्टी से मोटा मुनाफा संभव।

कार्यक्षेत्र में ऊर्जावान, जिम्मेदारी निभाएंगे, कर्ज लेने से पहले ठोस प्लानिंग करें।

छात्रों का समर्पण शिक्षकों को प्रभावित करेगा, परिवार से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है।

Aaj ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय तो दिलाएगी, लेकिन आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतने का संकेत भी देती है.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय अनुकूल है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, जिसमें नया कर्ज लेने या बड़े वित्तीय लेनदेन से बचना चाहिए.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन किसी राजयोग से कम नहीं है. आपकी कुशल लीडरशिप में आपकी कंपनी या संस्थान कोई बड़ा मील का पत्थर हासिल कर सकती है. पुराने ग्राहकों का फिर से लौटकर आना और उनका भरोसा आपको बड़ी पेमेंट और नए ऑर्डर्स दिलाएगा, जिससे व्यापार में फिर से रौनक लौट आएगी. प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक है; किसी पुराने प्लॉट या पैतृक संपत्ति की बिक्री से मोटा मुनाफा होने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी. हालांकि, काम का दबाव रह सकता है, लेकिन आज की एक छोटी सी सक्सेस पार्टी आपके अकेलेपन और थकान को दूर कर देगी. करियर में आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है जिसे आप बखूबी निभाएंगे. बस ध्यान रखें कि नया कर्ज लेने से पहले उसे चुकाने की ठोस प्लानिंग जरूर कर लें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन सक्रियता भरा रहेगा. अपनी पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण शिक्षकों को प्रभावित करेगा. जो छात्र घर से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज घर की और विशेषकर मां के हाथ के बने खाने की याद सता सकती है. हालांकि, दोस्तों के साथ बिताया समय आपको मानसिक संबल देगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आज आपको एक छोटा सा बदलाव करना होगा. ऑफिस के तनाव को घर की दहलीज के बाहर छोड़कर प्रवेश करना आपके रिश्तों में नई मिठास भर देगा. अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से घर का माहौल सुखद रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप खुद को पूरी तरह ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपके चेहरे पर एक विशेष चमक और तेज बना रहेगा, जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा. मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक चुस्ती-फुर्ती के कारण आप दिनभर के कठिन कार्यों को भी आसानी से निपटा लेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी).

भाग्यशाली अंक: 4.

अशुभ अंक: 1.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा. भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं और संभव हो तो लाल चंदन का तिलक लगाएं.

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