हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 7 February 2026: कर्क राशि बड़ा जोखिम, बड़ा खतरा! करियर में गलती की गुंजाइश नहीं, शांत रहना ही बेहतर!

Cancer Horoscope 7 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Feb 2026 03:30 PM (IST)
Kark Rashifal 7 February 2026 in Hindi: कर्क राशि (Cancer) के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और आर्थिक लाभ के नए अवसर लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके कार्यों में गति प्रदान करेगा.

आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (4th House) में गोचर कर रहे हैं. यह सुख, माता और भूमि का स्थान है. हालांकि, दोपहर 01:22 के बाद स्थितियां और भी अनुकूल होंगी. आज लक्ष्मीनारायण और सुनफा योग के प्रभाव से आपको मानसिक शांति और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. पुराने रोगों में सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि, चंद्रमा की चतुर्थ भाव में उपस्थिति के कारण आपको ठंड या छाती में जकड़न से थोड़ा बचकर रहना चाहिए. योग और प्राणायाम करना आज आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होगा.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी है.

  • रुके हुए कार्य: बिजनेस में जो काम काफी समय से अटके हुए थे, वे आज गति पकड़ेंगे.
  • इन्वेस्टमेंट: यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) का समय अत्यंत शुभ है.
  • विदेशी व्यापार: विदेशी कंपनियों या बाहरी संपर्कों से अच्छे मुनाफे के योग बन रहे हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी.

  • प्रगति के द्वार: ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा. आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
  • सावधानी: सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. अपनी कार्ययोजना किसी के साथ साझा न करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सुनहरा है. ग्रह-नक्षत्र आपके पक्ष में होने के कारण आप अन्य छात्रों के मुकाबले अधिक ऊर्जावान और फोकस्ड रहेंगे. जो छात्र कला, साहित्य या खेल (Sports) से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

संतान सुख: आज आपको अपनी संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

दाम्पत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ खट्टे-मीठे अनुभव होंगे, लेकिन प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

  • शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 और 02:30 से 03:30 तक.
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस दौरान महत्वपूर्ण काम न करें).
  • भाग्यशाली रंग: क्रीम या सफेद (Off-White)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 7
  • विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. भगवान शिव का जलाभिषेक करें और सफेद वस्तुओं (दूध, चावल) का दान करें.

(FAQs)

1. कर्क राशि वालों के लिए आज धन प्राप्ति के क्या योग हैं?
   आज आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामियों की स्थिति निवेश से लाभ के संकेत दे रही है. पुराने निवेश आज आपको वर्तमान जरूरतों के लिए धन उपलब्ध कराएंगे.

2. आज करियर में सफलता के लिए क्या करें?
    आज अपनी "कार्यकुशलता" पर भरोसा रखें. किसी भी मीटिंग या चर्चा में पूरी तैयारी के साथ जाएं, आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी प्रगति का रास्ता साफ करेगी.

3. घर में तनाव कम करने का क्या उपाय है?
   आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और जीवनसाथी की बातों को धैर्य से सुनें. दोपहर के बाद पारिवारिक माहौल खुद-ब-खुद खुशनुमा हो जाएगा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Feb 2026 03:30 PM (IST)
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
Embed widget