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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 29 March 2026: कर्क राशि करियर और व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है, आत्मविश्वास के दम पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे

Aaj Ka Kark Rashifal 29 March 2026: कर्क राशि करियर और व्यापार में बड़ा फायदा हो सकता है, आत्मविश्वास के दम पर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे

Kark Rashifal 29 March 2026 in Hindi: आज कर्क राशि वालों के लिए सफलता का दिन है. करियर और बिजनेस में बड़े अवसर मिलेंगे, धन लाभ होगा, लव लाइफ में रोमांस रहेगा और स्वास्थ्य भी बेहतरीन बना रहेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Mar 2026 01:28 AM (IST)
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Cancer Horoscope 29 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए सफलता और सम्मान का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. दिन आपके लिए नई उपलब्धियां और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. आप अपने विचारों और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी सबको प्रभावित करेगी. छुट्टी के दिन भी आप अपने काम को लेकर सजग रहेंगे और आने वाले समय के लिए मजबूत रणनीति बना सकते हैं. अगर आप जॉब बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिलने के संकेत हैं. आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभकारी रहेगा. कॉर्पोरेट टैक्स में मिलने वाली रियायतें और सरकारी सहयोग से आपके बिजनेस को नई गति मिलेगी. कोई बड़ा टेंडर या डील आज फाइनल हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने घाटे वाले सौदे भी मुनाफे में बदल सकते हैं. निवेशकों का भरोसा आप पर बढ़ेगा और आपकी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और फुर्तीला महसूस करेंगे. शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप मजबूत रहेंगे. इस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाते हुए अपने कामों को तेजी से पूरा करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
लव लाइफ में आज रोमांस का सुनहरा समय रहेगा. पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार में भी खुशहाली का माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में मिठास और अपनापन बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें सफलता के अच्छे संकेत मिलेंगे. कला और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है, जिससे उनका मनोबल और बढ़ेगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 8
लकी रंग: काला
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)
आज भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे आपको मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आपकी लीडरशिप और मेहनत से आपको नए अवसर और सराहना मिलेगी.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ के योग हैं?
जी हाँ, आज बड़ा टेंडर या डील मिलने से अच्छा मुनाफा हो सकता है.

Q3. लव लाइफ कैसी रहेगी?
आज लव लाइफ में रोमांस और खुशी का माहौल बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:28 AM (IST)
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