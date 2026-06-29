Kark Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी कार्यक्षमता और बौद्धिक कौशल को बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा और प्रगतिशील रहने वाला है. यदि पिछले कुछ समय से आपके बिजनेस का ग्राफ थोड़ा नीचे गिर रहा था, तो उसे लेकर आज आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; बल्कि इस बात पर पूरा फोकस करना है कि अपने कार्यों को ठीक तरह से कैसे पूर्ण किया जाए.

बिजनेसमैन समय-समय पर मार्केट में जाकर अपने कस्टमर्स (ग्राहकों) से डायरेक्ट फीडबैक लेते रहें, जिससे आपको बाजार में अपनी वास्तविक स्थिति का सही पता चलेगा. व्यापार में आज आपको ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी बड़ा डिसीजन (निर्णय) लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप आगे चलकर परेशानी में पड़ सकते हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी सूझबूझ से लाभ कमाने का है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति होने के कारण आपकी भीतरी सकारात्मक ऊर्जा आपको आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने की बड़ी ताकत देगी. तकनीकी प्रोजेक्ट्स या डिजिटल माध्यमों में किया गया खर्च या निवेश आपके रेज़्यूमे और बिजनेस दोनों की साख बढ़ाएगा, जिससे भविष्य में धन लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में मील का पत्थर साबित हो सकता है. आज आप ऑफिस में किसी बड़े इनोवेशन चैलेंज या क्रिएटिव एक्टिविटी में स्वयं को पूरी तरह शाइन (चमकाना) करेंगे और कुछ ऐसा नया बनाएंगे जो कंपनी के लिए बेहद वैल्यूएबल (कीमती) साबित होगा.

आज के दिन कोई नया टेक प्रोजेक्ट शुरू करना, वेबसाइट बनाना, ऐप डिज़ाइन करना या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पर काम करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा; क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ही आपके करियर की जान हैं. वर्कप्लेस पर आपके जबरदस्त आत्मविश्वास के बल पर आपके सभी कठिन कार्य समय से पूर्व ही कंप्लीट हो जाएंगे. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन आज अत्यधिक वर्कलोड के कारण कार्यों को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को दिखाने का है. यदि आप अपनी पढ़ाई या कला में थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर अधिक ध्यान देंगे, तो आपको मनमुताबिक परिणाम हासिल होंगे. आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और आप अपने काम को नए ढंग से करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन राहत लेकर आया है. आज चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको अपने सभी ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, जिससे मन का बड़ा बोझ हल्का होगा. लव लाइफ (प्रेम संबंधों) की बात करें तो आज पार्टनर से मिलने-जुलने का खूबसूरत सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जिसके कारण दिनभर आप अपनी लव लाइफ में काफी व्यस्त और आनंदित महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहेगा. शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षेत्र की सफलताएं आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत और भीतरी रूप से ऊर्जावान बनाए रखेंगी. कामकाज की व्यस्तता और अत्यधिक वर्कलोड के बीच खुद को हाइड्रेटेड रखें और संतुलित आहार लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Purple (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर शिवलिंग पर शहद और कच्चा दूध अर्पित करें. इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर कदम रखने से पहले माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूलें.

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