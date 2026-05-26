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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 26 May 2026: कर्क राशि ग्रीन इनिशिएटिव से मजबूत होगी बिजनेस की ब्रांड इमेज, नई डील से पहले रखें समझ-बूझ का ध्यान

Aaj ka Kark Rashifal 26 May 2026: कर्क राशि ग्रीन इनिशिएटिव से मजबूत होगी बिजनेस की ब्रांड इमेज, नई डील से पहले रखें समझ-बूझ का ध्यान

Cancer Horoscope 26 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी और अटके कामों में सफलता? जानिए कैसा रहेगा दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी उपलब्धियां हासिल करने और अपनी साख बढ़ाने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग बनने से कर्क राशि के बिजनेस पर्सन अब 'हैप्पी पर्सन' बनेंगे, क्योंकि आज आपका हर पुराना अटका हुआ काम सफलतापूर्वक बन जाएगा, जिससे आपको बहुत बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा. इसके साथ ही व्यापार में आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती. 
बिजनेसमैन अगर आज सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण अनुकूलता) से जुड़ा कोई नया इनिशिएटिव या स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन परफेक्ट है; ईको-फ्रेंडली पैकेजिंग या ग्रीन इनिशिएटिव अपनाने से बाजार में आपकी ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग (मजुबत) होगी और कस्टमर्स (ग्राहक) आपके इस कदम को बहुत अप्रीशिएट (सराहना) करेंगे. एक बात का विशेष ध्यान रखें; आज बिजनेस में यदि आप किसी नई पार्टी के साथ कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह से समझ-बूझ लें ताकि भविष्य में धोखा न खाना पड़े.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन कड़ी मेहनत और सूझबूझ की परीक्षा लेने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपको काम में असंतोष या कुछ अधूरी परियोजनाओं (पेंडिंग प्रोजेक्ट्स) का अनुभव हो सकता है; आपके कुछ मुख्य प्रोजेक्ट अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ेंगे. ऐसे में टीम में आपसी तालमेल और सहयोग पर विशेष ध्यान दें और अपने सीनियर्स व बॉस के साथ संवाद को पूरी तरह स्पष्ट रखें. 
ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज डटकर और पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा. काम का बोझ अधिक है, इसलिए एक मजबूत शेड्यूल (समय सारणी) बनाकर कार्य करें ताकि समय रहते ही आपके सारे जरूरी ऑफिशियल कार्य पूरे हो सकें. मार्केट में एंप्लॉयड पर्सन को कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, किंतु यदि आप अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे, तो उन सभी चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को और अधिक विस्तार देने का है. तीसरा चंद्रमा आपके आत्मबल को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आगामी परीक्षाओं में पूरी तरह सफल होने के लिए आज अपनी रूटीन पढ़ाई से अलग स्टडी (अध्ययन) के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम (अतिरिक्त समय) निकालना ही पड़ेगा, तभी आप मनमुताबिक परिणाम हासिल कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों भरा और आपसी समझ को बढ़ाने वाला रहेगा. आज घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा और तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. आज आपको अपने व्यस्त कामकाजी जीवन से थोड़ा सुकून मिलेगा और आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ एक बेहतरीन और यादगार टाइम स्पेंड (समय व्यतीत) करेंगे. उनके साथ बाहर घूमने या घर पर ही कुछ खास पल एंजॉय करेंगे, जिससे आपके दांपत्य रिश्तों में नयापन और प्रगाढ़ता आएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से काफी उत्तम रहेगा. आपके भीतर साहस और स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, काम की अधिकता के कारण शाम को आंखों में थकान या हल्का बदन दर्द हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से आप पूरी तरह शांत और स्वस्थ महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से अपने अटके कार्यों को पूरा करने और मानसिक शांति के लिए एक विशेष उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें और उसमें काले तिल के कुछ दाने डाल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:15 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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