Kark Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में हैं, जो आय बढ़ाने और नेटवर्क मजबूत करने का संकेत दे रहे हैं.

मौके मिलेंगे, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप फोकस और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की गलती न करें.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए ट्रांसफर या प्रमोशन के संकेत बन सकते हैं. सरकारी मामलों में राहत मिलने की संभावना है. लेकिन काम में जल्दबाजी या लापरवाही भारी पड़ सकती है. डिसिप्लिन बढ़ाएं, वरना खुद ही मौके गंवा देंगे.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

नए बिजनेसमैन को आज धन लाभ और अच्छी खबर मिल सकती है. सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से बाधाएं कम होंगी.

मार्केट में आपकी सफलता का कारण आपका सहज और उदार व्यवहार रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर डील बिना जांच के स्वीकार कर लें. समझदारी जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल:

पेट दर्द या पाचन संबंधी समस्या बीच-बीच में परेशान कर सकती है. खानपान में लापरवाही न करें. शरीर संकेत दे रहा है, उसे अनदेखा किया तो समस्या बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन मानसिक रूप से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर आप चीजों को बेवजह बड़ा नहीं बनाएंगे. परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और सामाजिक जीवन राशिफल:

आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं, बशर्ते मन साफ और ध्यान केंद्रित हो. सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धि मिलने के संकेत हैं.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: ऑरेंज

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें, इससे बाधाएं कम होंगी.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को आय में बढ़ोतरी होगी?

हाँ, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

2. क्या प्रमोशन के योग बन रहे हैं?

संभावना है, लेकिन प्रदर्शन और अनुशासन निर्णायक रहेंगे.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

पेट और खानपान का ध्यान रखें, हल्की भी लापरवाही नुकसान कर सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.