कर्क राशि 25 फरवरी 2026: धन लाभ के साथ प्रमोशन के योग! क्या सावधानियां बरतें? जानें आज का राशिफल

Cancer Horoscope 25 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Feb 2026 03:45 AM (IST)
Kark Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में हैं, जो आय बढ़ाने और नेटवर्क मजबूत करने का संकेत दे रहे हैं.

मौके मिलेंगे, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप फोकस और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की गलती न करें.

Shukra Gochar February 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए ट्रांसफर या प्रमोशन के संकेत बन सकते हैं. सरकारी मामलों में राहत मिलने की संभावना है. लेकिन काम में जल्दबाजी या लापरवाही भारी पड़ सकती है. डिसिप्लिन बढ़ाएं, वरना खुद ही मौके गंवा देंगे.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
नए बिजनेसमैन को आज धन लाभ और अच्छी खबर मिल सकती है. सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से बाधाएं कम होंगी.

मार्केट में आपकी सफलता का कारण आपका सहज और उदार व्यवहार रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर डील बिना जांच के स्वीकार कर लें. समझदारी जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल:
पेट दर्द या पाचन संबंधी समस्या बीच-बीच में परेशान कर सकती है. खानपान में लापरवाही न करें. शरीर संकेत दे रहा है, उसे अनदेखा किया तो समस्या बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन मानसिक रूप से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर आप चीजों को बेवजह बड़ा नहीं बनाएंगे. परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और सामाजिक जीवन राशिफल:
आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं, बशर्ते मन साफ और ध्यान केंद्रित हो. सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धि मिलने के संकेत हैं.

लकी नंबर: 1
लकी कलर: ऑरेंज
उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करें, इससे बाधाएं कम होंगी.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को आय में बढ़ोतरी होगी?
हाँ, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.

2. क्या प्रमोशन के योग बन रहे हैं?
संभावना है, लेकिन प्रदर्शन और अनुशासन निर्णायक रहेंगे.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
पेट और खानपान का ध्यान रखें, हल्की भी लापरवाही नुकसान कर सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Feb 2026 03:45 AM (IST)
