Kark Rashifal 23 February 2026 in Hindi: कर्क राशि (Cancer) के लिए 23 फरवरी, 2026 का दिन मिला-जुला लेकिन उन्नतिदायक रहने वाला है. 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति जहाँ करियर में ऊंचाइयां देती है, वहीं गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत भी देती है. आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने निर्णयों पर दृढ़ रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को मीडिया और ऑनलाइन कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग आपके बिजनेस को गति दे सकता है. मार्केटिंग रणनीति में बदलाव लाभदायक रहेगा. यदि आप नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो आज उसे शुरू करने का विचार कर सकते हैं.

जॉब राशिफल

ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना है, जिससे एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें. एंप्लॉयड पर्सन को अप्रेजल या इंक्रीमेंट को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है. लंबे समय से किया गया इंतजार आज पूरा होने की संभावना है.

लव और फैमिली

रिश्तों के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए संयम और संतुलन बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.

स्टूडेंट और एजुकेशन

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. मेहनत का परिणाम आने वाले समय में मिलेगा.

हेल्थ

आप दिनभर चुस्त और सक्रिय रहेंगे. ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

अनलक्की अंक: 4

लक्की रंग: नेवी ब्लू

उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है?

हाँ, सकारात्मक अपडेट मिलने की संभावना है.

2. क्या आज नया व्यवसाय शुरू करना उचित है?

ऑनलाइन और मीडिया से जुड़े कार्यों में शुरुआत करना लाभदायक रहेगा.

3. रिश्तों में तनाव से कैसे बचें?

धैर्य रखें, संवाद बनाए रखें और छोटी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.