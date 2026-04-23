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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 23 April 2026: कर्क राशि धन की कमी से मन में रह सकती है उथल-पुथल, बिजनेस और करियर में एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी

Aaj ka Kark Rashifal 23 April 2026: कर्क राशि धन की कमी से मन में रह सकती है उथल-पुथल, बिजनेस और करियर में एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 23 अप्रैल 2026 आज खर्चों पर नियंत्रण और संयम की आवश्यकता है. बिजनेस में सावधानी बरतें और परिवार में विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी उठाएं. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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  • आज कर्क राशि वालों को फिजूलखर्ची से बचने की सलाह दी गई है।
  • व्यापार और करियर में धैर्य से काम लें, बड़ी हानि से बचें।
  • छात्रों को अपनी इच्छाशक्ति बढ़ाने और खेल में सतर्क रहने की जरूरत है।
  • पारिवारिक विवादों को सुलझाने में आज आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

Aaj ka Kark Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. चंद्रमा आज दोपहर 03:13 तक आपके 12वें भाव (12th House) में रहेंगे, जिसके कारण मन में फिजूलखर्ची को लेकर चिंता रह सकती है. दोपहर बाद चंद्रमा का आपकी अपनी राशि में प्रवेश आपको राहत देगा.

आज धृति, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा, जो संकटों से बचाने में मदद करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला है. धन की अस्थाई कमी आपके मन में उथल-पुथल मचा सकती है, जिससे काम के प्रति आपकी रुचि कम होने की आशंका है. व्यावसायिक क्षेत्र में कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय बहुत अधिक संयम बरतें. याद रखें, आज की एक छोटी सी असावधानी बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है. निवेश के मामलों में फिलहाल "रुको और देखो" की नीति अपनाना ही समझदारी होगी. खर्चों को कम करने के लिए आज ठोस प्लानिंग करना आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सजगता दिखाने का है. ऑफिस के कार्यों में कोई बड़ी चूक होने की आशंका है, इसलिए काम को दोबारा चेक जरूर करें. जूनियर्स और सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतें; उनके साथ किसी भी तरह के रूखे व्यवहार या गलतफहमी से बचें, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. कूटनीति और समझदारी से काम लेना ही आज आपकी सफलता की कुंजी है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. आपको अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है. समस्या आपकी ताकत में नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति (Willpower) की कमी में है. एकाग्रता बढ़ाएं और लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है; अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलर्ट रहें, क्योंकि वे आपको शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. अभ्यास के दौरान सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग अवश्य करें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है. घर में चल रहे किसी पुराने विवाद को निपटाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा. आपकी सूझबूझ से परिवार में शांति बहाल होगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए उनकी भावनाओं का सम्मान करें. रिश्तेदारों के साथ लेन-देन के मामलों में आज स्पष्टता रखें.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के प्रति आज लापरवाही महंगी पड़ सकती है. आपको रक्तचाप (Blood Pressure) और उदर विकार (पेट से जुड़ी समस्याएं) परेशान कर सकते हैं. खान-पान में पूरा संयम रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें. पर्याप्त नींद लें और मानसिक तनाव को हावी न होने दें. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाएं.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
 भाग्यशाली अंक: 9
 अशुभ अंक: 7
 आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में भगवान शिव का अभिषेक करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs

1. कर्क राशि वालों को आज धन के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
आज बिजनेस में किसी भी तरह का बड़ा रिस्क न लें और फिजूलखर्ची रोकने के लिए बजट बनाकर काम करें.

2. परिवार में चल रहे विवाद को कैसे सुलझाएं?
धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनें और निष्पक्ष होकर फैसला लें; आपकी मध्यस्थता आज रंग लाएगी.

3. आज का दिन छात्रों के लिए क्या संदेश देता है?
आज का दिन आपकी इच्छाशक्ति को मजबूत करने का है. अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और पढ़ाई में निरंतरता लाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Apr 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों को आज धन के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले संयम बरतें। फिजूलखर्ची से बचने के लिए ठोस योजना बनाएं।

नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

ऑफिस के कार्यों को दोबारा जांचें ताकि कोई बड़ी चूक न हो। जूनियर्स और सहकर्मियों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें।

छात्रों को आज अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए?

एकाग्रता बढ़ाएं और लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें। आपकी इच्छाशक्ति की कमी ही समस्या का मुख्य कारण है।

पारिवारिक जीवन में शांति बहाल करने के लिए क्या करें?

घर के पुराने विवादों को निपटाने के लिए आगे आएं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।

स्वास्थ्य के प्रति आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

रक्तचाप और उदर विकार की समस्या हो सकती है। खान-पान में संयम रखें और पर्याप्त नींद लें।

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