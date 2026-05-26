हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 27 May 2026: मेष राशि वालों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ बढ़ेंगी नजदीकियां

Aaj ka Love Rashifal 27 May 2026: मेष राशि वालों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ बढ़ेंगी नजदीकियां

Aaj ka Love Rashifal 27 May 2026: लव राशिफल प्रेम संबंधों में नई खुशियां, रोमांस और विश्वास लेकर आएगा. कुछ राशियों को प्यार में सरप्राइज मिलेगा तो कुछ को रिश्तों में धैर्य रखना होगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Love Rashifal 27 May 2026: बुधवार का दिन प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए कई राशियों के लिए खास रहने वाला है. ग्रहों की शुभ स्थिति कुछ लोगों के रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाएगी, तो कुछ राशियों को अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. आज कई लोगों को अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, वहीं सिंगल लोगों की जिंदगी में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

 मेष राशि – रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

आज लव लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. अगर लंबे समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो वह खत्म हो सकती है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ेगी और मन में उत्साह रहेगा. विवाहित जीवन में रोमांस बना रहेगा और शाम का समय साथी के साथ अच्छा बीतेगा. दिल की बात कहने के लिए दिन शुभ रहेगा.

 वृषभ राशि – प्रेम में मिलेगा सरप्राइज

आज प्रेम संबंधों में सरप्राइज मिलने के योग बन रहे हैं. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. किसी पुराने मित्र या प्रेमी से मुलाकात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. रिश्तों में मिठास और विश्वास दोनों बढ़ेंगे.

 मिथुन राशि – रिश्तों में रखें संयम

आज रिश्तों में थोड़ा संयम रखने की जरूरत रहेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. पति-पत्नी के बीच धैर्य और समझदारी रिश्ते को संभालकर रखेगी. पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

 कर्क राशि – प्यार में मिलेगा सहयोग

आज पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. शादीशुदा लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. दिल की बातें शेयर करने से रिश्ते और गहरे होंगे.

 सिंह राशि – रोमांस से भरा रहेगा दिन

आज प्यार के मामले में दिन शानदार रहेगा. पार्टनर आपकी बातों से प्रभावित होगा और रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. विवाहित जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा.

 कन्या राशि – रिश्तों में आएगी मिठास

आज पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे रिश्ते मजबूत होंगे. शादीशुदा लोगों के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से बातचीत करने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें, इससे रिश्ता और खूबसूरत बनेगा. शाम का समय रोमांटिक रहेगा.

 तुला राशि – भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पार्टनर की किसी बात से मन दुखी हो सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी. सिंगल लोगों को अपने दिल की बात सोच-समझकर कहनी चाहिए. शादीशुदा जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखें. रिश्तों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

 वृश्चिक राशि – प्यार में बढ़ेगा विश्वास

आज लव लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रोमांटिक पल दिल को खुशी देंगे.

 धनु राशि – साथी के साथ बनेगा खास रिश्ता

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. शादीशुदा लोगों के बीच प्यार और सामंजस्य बढ़ेगा. सिंगल लोगों को नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. रिश्तों में सच्चाई और भरोसा आपको और करीब लाएगा.

 मकर राशि – रिश्तों में आएगी मजबूती

आज पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी. विवाहित जीवन में रोमांस बना रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने दोस्त से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रिश्तों में समझदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

 कुंभ राशि – प्यार में रखें धैर्य

आज प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की जरूरत रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. सिंगल लोगों को नए रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. शादीशुदा लोगों को एक-दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है. शांत व्यवहार रिश्तों को बेहतर बनाएगा.

 मीन राशि – रोमांटिक रहेगा दिन

आज प्रेम जीवन बेहद खूबसूरत रहेगा और पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा लोगों के बीच प्यार और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और मन खुश रहेगा.

यह भी पढ़े- Kamala Ekadashi 2026: अधिकमास की कमला एकादशी 27 मई को, इन कामों से विष्णु जी की सालभर बरसेगी कृपा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 May 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Love Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal Love Rashifal 2026 Love Relationship Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 27 May 2026: मेष राशि वालों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ बढ़ेंगी नजदीकियां
मेष राशि वालों की लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, पार्टनर के साथ बढ़ेंगी नजदीकियां
राशिफल
Kal ka Rashifal 27 May 2026: पद्मिनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 राशियों पर मेहरबान होंगी लक्ष्मी जी, पढ़ें कल का राशिफल
पद्मिनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 राशियों पर मेहरबान होंगी लक्ष्मी जी, पढ़ें कल का राशिफल
राशिफल
Tarot Card Rashifal 27 May 2026: कर्क राशि वालों बॉस रहेंगे मेहरबान, तुला वाले जल्दबादी में फैसला न लें, गलती पड़ेगी भारी, जानें टैरो राशिफल
कर्क राशि वालों बॉस रहेंगे मेहरबान, तुला वाले जल्दबादी में फैसला न लें, गलती पड़ेगी भारी, जानें टैरो राशिफल
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 26 May 2026: मीन राशि सातवें चंद्रमा से पति-पत्नी में बॉन्डिंग होगी मजबूत, नए प्रोडक्ट से बढ़ेगी व्यापारियों की आय
मीन राशिफल 26 मई 2026 सातवें चंद्रमा से पति-पत्नी में बॉन्डिंग होगी मजबूत, नए प्रोडक्ट से बढ़ेगी व्यापारियों की आय
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आर्थिक संकट से जूझ रहे ‘मोहम्मद दीपक’, 5 महीनों से नहीं दिया किराया, GYM बेचने को मजबूर
आर्थिक संकट से जूझ रहे ‘मोहम्मद दीपक’, 5 महीनों से नहीं दिया किराया, GYM बेचने को मजबूर
आईपीएल 2026
क्वालीफायर में विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड; कोई दिग्गज नहीं कर पाया
क्वालीफायर में विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड; कोई दिग्गज नहीं कर पाया
बॉलीवुड
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
Europe Heatwave: पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Power Consumption in UP: एक दिन में कितनी बिजली खपा देते हैं यूपी वाले, जानें कितनी है डिमांड?
एक दिन में कितनी बिजली खपा देते हैं यूपी वाले, जानें कितनी है डिमांड?
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget