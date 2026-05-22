Aaj ka Kark Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद शानदार और ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाला रहेगा. आज आपकी कुंडली में वृद्धि योग बनने से आपके किसी नए स्टार्टअप आइडिया (नवीन व्यवसाय विचार) को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर) पर एक बड़ी पहचान मिलेगी. बिजनेसमैन को आज गवर्नमेंट (सरकार) के सीनियर एंप्लॉयड पर्सन (उच्च अधिकारियों) के विशेष सहयोग से बाजार में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है. इसके साथ ही लंबे समय से फंसे हुए पुराने बकाए पेमेंट के चेक भी आज आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. आज आपको किसी अनपेक्षित (अचानक मिलने वाले) स्रोत से भी बड़ा धन लाभ हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सतर्कता के साथ काम करने और बेहतरीन परिणाम पाने का है. प्रोफेशनल लाइफ (व्यावसायिक जीवन) में आज आपको अत्यधिक अनुकूल परिणाम हासिल होंगे. वर्कप्लेस पर आज आप अपने कड़े कॉम्पिटिटर (प्रतिद्वंद्वियों) को अपनी बुद्धिमानी से करारा जवाब देने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. हालांकि, यदि कार्यक्षेत्र में आप सीनियर पद पर हैं, तो जूनियर्स या दूसरों से कराए गए काम की गहराई से जांच (क्रॉस-चेक) जरूर करें; इसे बिना जांचे आगे न बढ़ाएं, वरना कल को आपके ऊपर आंच आ सकती है. यदि वर्कप्लेस पर कोई छोटी-मोटी परेशानी आती भी है, तो आप केवल और केवल अपने काम पर ध्यान दें, बाकी सब चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन सजग रहने का है. स्टूडेंट्स आज अपने आने वाले एग्जाम (परीक्षाओं) को लेकर पूरी तरह सजग और गंभीर रहें. कठिन विषयों का बार-बार गहराई से रिवीजन (पुनरावृत्ति) करें, ताकि परीक्षा का परिणाम पूरी तरह आपके पक्ष में आ सके. आलस्य से आज दूरी बनाकर रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बेहद संतुलित रहेगा. प्रेम जीवन में आज हालात पूरी तरह सामान्य और मधुर बने रहेंगे. घर-परिवार के किसी बड़े फैसले में परिजनों और जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपको मिलने के मजबूत आसार हैं, जिससे घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके मनोबल को बढ़ाने वाला रहेगा. प्रथम भाव का चंद्रमा आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर रखेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज आपकी राशि में गोचर कर रहे चंद्रमा को बली करने और वृद्धि योग का पूरा लाभ उठाने के लिए शुक्रवार के दिन मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

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