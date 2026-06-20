Aaj ka Kark Rashifal Today, 20 June 2026: जून का यह शनिवार कर्क राशि के जातकों के लिए करियर और बिजनेस के मोर्चे पर बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव (Second House) यानी धन, वाणी और संचित कुटुंब के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, लाभ और उन्नति के कारक मंगल आपकी राशि से 11वें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए इच्छा पूर्ति के नए मार्ग खोल रहे हैं.

आइए जानते हैं कि आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा.

करियर और वर्कप्लेस: टैलेंट का लोहा मानेंगे लोग, MNC से आ सकता है बुलावा

आज का दिन आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. ग्रहों का गोचर आपकी मेहनत को सही दिशा देने में मदद कर रहा है.

मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर: यदि आप लंबे समय से एक बेहतर नौकरी या करियर स्विच की तलाश में थे, तो आज आपको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से एक आकर्षक ऑफर मिल सकता है.

नेटवर्किंग पर दें ध्यान: ऑफिस की तरफ से आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट या नई लोकेशन पर भेजा जा सकता है. वहां जाकर घबराने के बजाय अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान दें, यह भविष्य में बहुत काम आएगा.

शब्दों पर रखें कंट्रोल: दूसरे भाव का चंद्रमा आपको सफलता तो देगा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में आपकी वाणी उग्र हो सकती है. वर्कस्पेस पर किसी भी बहस के दौरान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस: R&D टीम दिलाएगी बड़ा ऑर्डर, वर्तमान का भी लें आनंद

आर्थिक रूप से आज का दिन एक नया दृष्टिकोण अपनाने का है, जहां मंगल का 11वां भाव आपको अच्छा मुनाफा देने का वादा करता है.

रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) की ताकत: वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज आपकी R&D टीम या आपकी नई व्यावसायिक स्ट्रेटेजी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी. किसी नई रिसर्च के दम पर आज बड़ी कंपनियों के ऑर्डर्स आपके हाथ लग सकते हैं.

फ्यूचर प्लानिंग के साथ प्रेजेंट को जिएं: आज का एक बड़ा लाइफ लेसन यह है कि सिर्फ भविष्य के लिए ही पैसे न जोड़ते रहें. भविष्य की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन अपनी वर्तमान जरूरतों और खुशियों को मारकर नहीं. आज अपनी लाइफस्टाइल और परिवार की खुशियों पर भी थोड़ा खर्च करें.

रिलेशनशिप और स्टूडेंट्स: पार्टनर का मिलेगा साथ, कठिन प्रयासों से मिलेगी सफलता

पार्टनर बनेगा सपोर्ट सिस्टम: 11वें भाव में बैठे मंगल आपके पार्टनर (जीवनसाथी या लव पार्टनर) को आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट पिलर बनाएंगे. उनकी मदद से आपके कई लंबे समय से अटके हुए काम आज आसानी से पूरे हो जाएंगे.

मैनेजमेंट छात्रों के लिए परीक्षा की घड़ी: मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज एकाग्रता बनाए रखने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे. शॉर्टकट के बजाय कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें.

वीकेंड ट्रैवल प्लान: आज शाम या वीकेंड पर परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा की प्लानिंग बन सकती है, जो आपको मानसिक शांति देगी.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): स्काई ब्लू (आसमानी - जो आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा)

स्काई ब्लू (आसमानी - जो आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा) भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 5

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