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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 20 June 2026: कर्क राशि वर्कप्लेस पर चमकेगा आपका हुनर, MNC से मिल सकता है बड़ा ऑफर; वाणी पर रखें नियंत्रण

Aaj Ka Kark Rashifal 20 June 2026: कर्क राशि वर्कप्लेस पर चमकेगा आपका हुनर, MNC से मिल सकता है बड़ा ऑफर; वाणी पर रखें नियंत्रण

Cancer Horoscope 20 June 2026: कर्क राशि वाले आज वाणी पर नियंत्रण रखें. MNC से मिल सकता है बड़ा ऑफर. बिजनेस में नई रिसर्च से बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे. पार्टनर की मदद से अटके काम पूरे होंगे.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 03:43 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal Today, 20 June 2026: जून का यह शनिवार कर्क राशि के जातकों के लिए करियर और बिजनेस के मोर्चे पर बड़े और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव (Second House) यानी धन, वाणी और संचित कुटुंब के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, लाभ और उन्नति के कारक मंगल आपकी राशि से 11वें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए इच्छा पूर्ति के नए मार्ग खोल रहे हैं.

आइए जानते हैं कि आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा.

करियर और वर्कप्लेस: टैलेंट का लोहा मानेंगे लोग, MNC से आ सकता है बुलावा

आज का दिन आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. ग्रहों का गोचर आपकी मेहनत को सही दिशा देने में मदद कर रहा है.

मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर: यदि आप लंबे समय से एक बेहतर नौकरी या करियर स्विच की तलाश में थे, तो आज आपको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से एक आकर्षक ऑफर मिल सकता है.

नेटवर्किंग पर दें ध्यान: ऑफिस की तरफ से आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट या नई लोकेशन पर भेजा जा सकता है. वहां जाकर घबराने के बजाय अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान दें, यह भविष्य में बहुत काम आएगा.

शब्दों पर रखें कंट्रोल: दूसरे भाव का चंद्रमा आपको सफलता तो देगा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में आपकी वाणी उग्र हो सकती है. वर्कस्पेस पर किसी भी बहस के दौरान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस: R&D टीम दिलाएगी बड़ा ऑर्डर, वर्तमान का भी लें आनंद

आर्थिक रूप से आज का दिन एक नया दृष्टिकोण अपनाने का है, जहां मंगल का 11वां भाव आपको अच्छा मुनाफा देने का वादा करता है.

रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) की ताकत: वज्र योग के शुभ प्रभाव से आज आपकी R&D टीम या आपकी नई व्यावसायिक स्ट्रेटेजी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी. किसी नई रिसर्च के दम पर आज बड़ी कंपनियों के ऑर्डर्स आपके हाथ लग सकते हैं.

फ्यूचर प्लानिंग के साथ प्रेजेंट को जिएं: आज का एक बड़ा लाइफ लेसन यह है कि सिर्फ भविष्य के लिए ही पैसे न जोड़ते रहें. भविष्य की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन अपनी वर्तमान जरूरतों और खुशियों को मारकर नहीं. आज अपनी लाइफस्टाइल और परिवार की खुशियों पर भी थोड़ा खर्च करें.

रिलेशनशिप और स्टूडेंट्स: पार्टनर का मिलेगा साथ, कठिन प्रयासों से मिलेगी सफलता

पार्टनर बनेगा सपोर्ट सिस्टम: 11वें भाव में बैठे मंगल आपके पार्टनर (जीवनसाथी या लव पार्टनर) को आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट पिलर बनाएंगे. उनकी मदद से आपके कई लंबे समय से अटके हुए काम आज आसानी से पूरे हो जाएंगे.

मैनेजमेंट छात्रों के लिए परीक्षा की घड़ी: मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज एकाग्रता बनाए रखने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे. शॉर्टकट के बजाय कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें.

वीकेंड ट्रैवल प्लान: आज शाम या वीकेंड पर परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा की प्लानिंग बन सकती है, जो आपको मानसिक शांति देगी.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): स्काई ब्लू (आसमानी - जो आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:43 AM (IST)
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