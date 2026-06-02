Aaj ka Mesh Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मजबूती और नए कोलाब्रेशन (साझेदारी) का है. बिजनेस में एक्सपेंडिचर (खर्चे) नॉर्मल होने से आपकी इनकम में बंपर बढ़ोतरी होगी. आज किसी दूसरे ब्रांड के साथ मिलकर लिमिटेड एडिशन ऑफर लॉन्च करने का दिन है; साथ ही उन पार्टनर्स के साथ पुराना हिसाब साफ करें जिनके साथ मतभेद थे. जिन व्यापारियों का कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, आज उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में बड़ा उछाल लाने वाला साबित होगा. साध्य योग बनने से वर्कप्लेस पर आपके स्मार्ट वर्क को देखते हुए मैनेजमेंट द्वारा आपको टीम लीड करने का बड़ा ऑफर दिया जा सकता है. ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते समय पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहें; आपकी आवाज का दम ही आज आपकी रेटिंग तय करेगा. हालांकि, दोपहर के बाद मार्केटिंग के जातक अपनी ऊर्जा व्यर्थ के कामों में लगाने से बचें, योजनाबद्ध होकर कार्य करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य तो देगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते समय अपना पूरा कंसंट्रेशन (ध्यान) किताबों पर ही केंद्रित रखना होगा, तभी मनमुताबिक परिणाम हासिल होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक लगाव को बढ़ाने वाला रहेगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी बात को लेकर लव और लाइफ पार्टनर के साथ आपका आपसी इमोशनल लगाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. हालांकि, ददियाल पक्ष में आज किसी सदस्य से बातचीत करते समय संयम बरतें, अनबन होने की आशंका है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से कोर्ट के मामलों में राहत मिलने और टीम लीड करने का ऑफर आने से आप बेहद उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. भागदौड़ के कारण शाम को हल्की शारीरिक थकान हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और भाग्य को चमकाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें. आज के दिन श्री हरि के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीला चंदन व पीले फूल अर्पित करें.

यह भी पढ़े- Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? जानिए 4 वर्जित चीजें और भोलेनाथ को प्रिय वस्तुएं

यह भी पढ़े- Sawan 2026: शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? जानिए शिव पूजा में शंख वर्जित होने का रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.