Kark Rashifal 2 February 2026: कर्क राशि घर और गाड़ी की बढ़ेगी सुख-सुविधा, खान-पान में बरतें सावधानी!

Kark Rashifal 2 February 2026: कर्क राशि घर और गाड़ी की बढ़ेगी सुख-सुविधा, खान-पान में बरतें सावधानी!

Cancer Horoscope 2 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 2 February 2026 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप कठिन कार्यों को भी सरलता से पूरा कर पाएंगे. आइए जानते हैं आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए आज का दिन क्या संकेत दे रहा है.

करियर और बिजनेस (Career & Business)

बिजनेस के क्षेत्र में आज आपको अपनी सूझबूझ का लाभ मिलेगा. यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें. नई डील्स साइन करने के लिए समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज ऑफिस का माहौल उत्साहजनक रहेगा. आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन शोध करने के लिए अच्छा है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. धन का आगमन तो होगा, लेकिन साथ ही कुछ आकस्मिक खर्च भी सामने आ सकते हैं. निवेश के मामले में सतर्क रहें; विशेषकर शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से दूर रहना ही समझदारी है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आज कोई बड़ा फैसला न लें. बचत पर ध्यान देना आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. माता-पिता के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि कोई पुरानी बात विवाद का रूप न ले. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. शाम के समय परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

छात्रों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का है. एकाग्रता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पढ़ाई के बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है. गुरुजनों और बड़ों का मार्गदर्शन आपके करियर की राह आसान करेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. ठंडी चीजों के सेवन से बचें क्योंकि गले या छाती से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. नियमित व्यायाम और प्राणायाम आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे. मानसिक थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

  • भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या क्रीम (यह रंग आपके मन को शांत रखेगा)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 9 (इस अंक से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी बरतें)

उपाय (Upay)

आज भगवान शिव का अभिषेक गंगाजल और काले तिल से करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होगी.

(FAQs)

1. क्या आज कोई संपत्ति खरीदना शुभ है?
    आज संपत्ति के लेन-देन में कागजी कार्रवाई को बहुत ध्यान से पढ़ें. बड़े निवेश के लिए कल का दिन अधिक बेहतर हो सकता है.

2. प्रेम संबंधों में सुधार के लिए क्या करें?
    अपने पार्टनर की बातों को धैर्य से सुनें और उन्हें एक सफेद रंग का उपहार या फूल भेंट करें. इससे रिश्तों में कोमलता आएगी.

3. कार्यक्षेत्र में तनाव कम करने का तरीका क्या है?
    आज सफेद चंदन का तिलक लगाएं. यह आपके स्वभाव में शीतलता लाएगा और सहकर्मियों के साथ आपके संबंधों को बेहतर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
