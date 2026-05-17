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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 17 May 2026: कर्क राशि सीनियर होंगे आपकी कार्यक्षमता के कायल, कोवर्कर्स से मिलेगा पूरा सम्मान

Aaj ka Kark Rashifal 17 May 2026: कर्क राशि सीनियर होंगे आपकी कार्यक्षमता के कायल, कोवर्कर्स से मिलेगा पूरा सम्मान

Cancer Horoscope 17 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए कर्क राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और नई शुरुआत का है.

चंद्रमा आज आपके 11th हाउस (आय भाव) में विराजमान हैं, जो बड़ी बहन से खुशखबरी मिलने की ओर इशारा कर रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन, अतिगंड और रूचक योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
आज नए व्यापारिक संबंध बनाने के लिए दिन उत्तम है, इसलिए सामाजिक नेटवर्किंग पर अधिक ध्यान दें. आज आप अपनी वाकपटुता और सूझबूझ से किसी बड़ी बिजनेस डील को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे, जो आपके आर्थिक साम्राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी. पुराने किए गए निवेश से बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं. धन का प्रवाह बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
सीनियर एंड मैनेजमेंट आज आपकी अद्भुत कार्यक्षमता के कायल रहेंगे. प्रमोशन की राह में जो भी बाधाएं आ रही थीं, वे आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से स्वतः समाप्त हो जाएंगी. कोवर्कर आपकी राय को सर्वोपरि मानेंगे और टीम के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग अब तक आपके खिलाफ ऑफिस में गॉसिप कर रहे थे, वे भी आज आपके काम के समर्थन में खड़े नजर आएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. चंद्रमा के एकादश भाव में होने से बड़ी बहन की ओर से कोई बेहद शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. अनमैरिड पर्सन के लिए आज विवाह के शानदार प्रस्ताव मिल सकते हैं. इसके साथ ही आज पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े युवाओं के भीतर आज क्रिएटिविटी का सैलाब आएगा, जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर पहचान दिलाएगा. पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप अपनी पुरानी कमियों को सुधारने में सफल रहेंगे. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत के सटीक और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर रहेंगे. मानसिक तनाव पूरी तरह से गायब रहेगा और आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद एक्टिव महसूस करेंगे. माता के स्वास्थ्य में भी आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: अपनी रचनात्मकता और ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए रविवार को “ऊँ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें, मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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