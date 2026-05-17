Aaj ka Kark Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और नई शुरुआत का है.

चंद्रमा आज आपके 11th हाउस (आय भाव) में विराजमान हैं, जो बड़ी बहन से खुशखबरी मिलने की ओर इशारा कर रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन, अतिगंड और रूचक योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आज नए व्यापारिक संबंध बनाने के लिए दिन उत्तम है, इसलिए सामाजिक नेटवर्किंग पर अधिक ध्यान दें. आज आप अपनी वाकपटुता और सूझबूझ से किसी बड़ी बिजनेस डील को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे, जो आपके आर्थिक साम्राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी. पुराने किए गए निवेश से बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं. धन का प्रवाह बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

सीनियर एंड मैनेजमेंट आज आपकी अद्भुत कार्यक्षमता के कायल रहेंगे. प्रमोशन की राह में जो भी बाधाएं आ रही थीं, वे आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से स्वतः समाप्त हो जाएंगी. कोवर्कर आपकी राय को सर्वोपरि मानेंगे और टीम के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग अब तक आपके खिलाफ ऑफिस में गॉसिप कर रहे थे, वे भी आज आपके काम के समर्थन में खड़े नजर आएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. चंद्रमा के एकादश भाव में होने से बड़ी बहन की ओर से कोई बेहद शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. अनमैरिड पर्सन के लिए आज विवाह के शानदार प्रस्ताव मिल सकते हैं. इसके साथ ही आज पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े युवाओं के भीतर आज क्रिएटिविटी का सैलाब आएगा, जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर पहचान दिलाएगा. पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप अपनी पुरानी कमियों को सुधारने में सफल रहेंगे. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत के सटीक और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर रहेंगे. मानसिक तनाव पूरी तरह से गायब रहेगा और आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद एक्टिव महसूस करेंगे. माता के स्वास्थ्य में भी आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: अपनी रचनात्मकता और ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए रविवार को “ऊँ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें, मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.