हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 17 January 2026: कर्क राशि को पुरानी बीमारी से राहत, नौकरी और बिजनेस में जबरदस्त उछाल

Kark Rashifal 17 January 2026: कर्क राशि को पुरानी बीमारी से राहत, नौकरी और बिजनेस में जबरदस्त उछाल

Cancer Horoscope 17 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Jan 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, जिससे स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और दैनिक कार्यों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पुरानी बीमारी से राहत मिलने के योग बन रहे हैं और मानसिक रूप से भी आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस की ओर से आपको किसी नए स्थान पर भेजा जा सकता है. ऐसे में वहां अपने नेटवर्क को मजबूत करना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा. वर्कस्पेस पर आप अपनी कार्यक्षमता और स्मार्ट वर्क से सीनियर्स पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल रहेंगे. हालांकि कठिन परिस्थितियों में शब्दों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, वरना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बिजनेस राशिफल
व्याघात योग के प्रभाव से बिजनेस में रिसर्च और डेवलपमेंट टीम आपके लिए मजबूत आधार बनेगी. उनके प्रयासों के चलते आपको बड़ी कंपनियों से महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकते हैं. बिजनेसमैन के लिए यह समय विस्तार और स्थायित्व का है. हालांकि केवल भविष्य के लिए ही धन जोड़ते रहने के बजाय वर्तमान जरूरतों और सुख-सुविधाओं पर भी ध्यान दें, ताकि जीवन संतुलित और आनंददायक बना रहे.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं और खर्चों पर भी नियंत्रण बना रहेगा. सही प्लानिंग से आप सेविंग और खर्च दोनों में संतुलन बना पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ में पार्टनर का सहयोग आपके लिए संबल बनेगा. उनकी मदद से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. वीकेंड पर परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे. न्यू जनरेशन के जातक किसी भी असमंजस की स्थिति में बड़े भाई या वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच न करें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन फिर भी लापरवाही न बरतें. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके लिए जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल
मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को आज कठिन प्रयास करने पड़ेंगे. पढ़ाई में निरंतरता और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी. धैर्य रखें और शॉर्टकट से बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग स्काई ब्लू रहेगा. भाग्यशाली अंक 5 है, जबकि 3 से दूरी बनाए रखें.
उपाय: आज चंद्र देव को जल अर्पित करें और माता का सम्मान करें, इससे मानसिक शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार होगा
उत्तर: सुधार होगा, लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है.

प्रश्न 2 नौकरी में स्थान परिवर्तन लाभदायक रहेगा
उत्तर: हां, यदि नेटवर्क बढ़ाया जाए तो भविष्य में लाभ मिलेगा.

प्रश्न 3 बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है
उत्तर: हां, रिसर्च और टीमवर्क के कारण अच्छे अवसर बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Jan 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

ShahRukh Khan, Akshay Kumar से लेकर Kartik Aaryan तक: बॉलीवुड के वो Outsiders जो बने सुपरस्टार
UPI पर संकट? Free Payments का सच | Budget 2026 से पहले बड़ा सवाल | Paisa Live
Foreign Investors को राहत | SEBI का नया Proposal बदल देगा Stock Market Game | Paisa Live
Tariff Pressure के बीच India-US Trade Talks Active, Deal कभी भी Final | Paisa Live
India के Passport की ताकत में जबरदस्त उछाल | Henley Passport Index 2026 में बड़ी छलांग | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
जनरल नॉलेज
Global Protests: बीते 6 महीनों में इन देशों में हुए प्रदर्शन, जानें कहां-कहां गिर गई सरकार?
बीते 6 महीनों में इन देशों में हुए प्रदर्शन, जानें कहां-कहां गिर गई सरकार?
हेल्थ
Winter Finger Swelling: ठंड में क्यों सूज जाती हैं अंगुलियां, क्या है इनका सटीक इलाज?
ठंड में क्यों सूज जाती हैं अंगुलियां, क्या है इनका सटीक इलाज?
नौकरी
नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 260 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू हो रहे आवेदन
नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 260 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू हो रहे आवेदन
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget