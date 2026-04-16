Aaj ka Kark Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. आज पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि का संयोग बनेगा. नक्षत्रों की गणना बताती है कि दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

ग्रहों के राजा सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ युति कर रहे हैं, जिससे 'विष दोष' का प्रभाव रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) विशेष फलदायी है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता वाला हो सकता है. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर या विदेशी व्यापार से बड़े लाभ की संभावना है. एक्सपोर्ट क्वालिटी में सुधार से आपके लिए नए बाजार खुलेंगे. पैतृक बिजनेस (Ancestral Business) में बड़ों का अनुभव और आपकी आधुनिक सोच व्यापार को दोगुनी गति देगी. मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जिससे प्रतिस्पर्धियों पर आपकी रणनीति भारी पड़ेगी. अटके हुए सरकारी कार्य भी आज पूरे होने के योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. विभागीय परीक्षाओं के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं, जिससे पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा. सोशल मीडिया या आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में आपके काम की जबरदस्त सराहना होगी. आज एक साथ कई अच्छे जॉब ऑफर मिलने से आप सुखद चुनाव की स्थिति में रहेंगे. नई सरकारी नीतियां आपके कार्यभार को सरल बनाने में मदद करेंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धि भरा है. स्पोर्ट्स पर्सन को उनके कोच द्वारा सिखाई गई रणनीति खेल के मैदान पर बिल्कुल सटीक बैठेगी, जिससे वे जीत हासिल करने में सफल रहेंगे. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी तार्किक क्षमता और मेहनत आपको दूसरों से आगे रखेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपकी आंतरिक शक्ति (Inner Strength) काबिले तारीफ रहेगी. ऑफिस या कार्यस्थल पर काम का बोझ अधिक होने के बावजूद आप थकान महसूस नहीं करेंगे. आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, जो आपको शारीरिक चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा देगा. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में शांति और परिपक्वता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और कठिन समय में उनका साथ आपको मानसिक संबल देगा. सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे जैसे पानी या सड़क के विकास के लिए आपकी संस्था को बड़ी सफलता मिल सकती है. समाज में आपकी छवि एक कर्मठ और दूरदर्शी व्यक्ति की बनेगी.

आज का विशेष उपाय

भाग्य में वृद्धि के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें,'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को व्यापारिक यात्रा करनी चाहिए?

हाँ, आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा.

2. आज निवेश के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?

आज शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा है.

3. क्या आज नई नौकरी जॉइन करना सही रहेगा?

जी हाँ, सर्वार्थ सिद्धि योग होने से आज नई शुरुआत करना आपके करियर के लिए भविष्य में बहुत फलदायी रहेगा.

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