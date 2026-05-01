Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में पुराने गलतियों से साख प्रभावित, नए निवेश से बचें।

कार्यस्थल पर बॉस का सख्त रवैया, जूनियर स्टाफ से सहयोग मिलेगा।

पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव, ससुराल पक्ष से तालमेल बिगाड़ें।

छात्रों की एकाग्रता में कमी, यात्रा से बचें, आत्म-अनुशासन रखें।

Aaj ka Kark Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, विशेषकर कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे भाव में स्थित हैं. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन गोचर की स्थिति आपके लिए थोड़ी सतर्क रहने वाली है. शुभ कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक का समय चुनें. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन संभलकर चलने वाला है. आपकी पुरानी कुछ गलतियों के कारण बाजार में बिजनेस की साख प्रभावित हो सकती है. किसी भी कानूनी दस्तावेज या एग्रीमेंट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल न करें. ग्रहों का गोचर पक्ष में न होने से किसी व्यापारिक कमी के चलते कानूनी नोटिस मिलने की आशंका है. फिलहाल किसी भी तरह का नया निवेश या बड़ा लेन-देन पूरी तरह टाल देना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज का माहौल आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में बॉस का व्यवहार काफी सख्त रहेगा, जिससे छोटी सी चूक भी आपके लिए भारी पड़ सकती है. जूनियर स्टाफ का असहयोग टीम वर्क में बाधा डालेगा, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है. धैर्य रखें और अपनी कार्यक्षमता पर ध्यान दें. किसी भी विवाद से खुद को दूर रखना आज आपके करियर के लिए बेहतर होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से घर की किसी महिला सदस्य, विशेषकर माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. विवाहित जातकों का ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, जिसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है. बातचीत के माध्यम से गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें और वाणी में मधुरता बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा से बचें. एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास और अनुशासन ही आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत को लेकर आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. शारीरिक कमजोरी के साथ-साथ मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है. आज वाहन चलाते समय या बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की संभावना बनी हुई है. योग और प्राणायाम के जरिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध मिश्रित जल का अर्घ्य दें और 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. शिव चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?

नहीं, आज ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है. नया निवेश और व्यापारिक शुरुआत आज के लिए टाल दें.

2. परिवार में तनाव कम करने के लिए क्या करें?

वाणी पर नियंत्रण रखें और ससुराल पक्ष के साथ किसी भी बहस में न उलझें. घर में शांति के लिए कपूर जलाएं.

3. आज स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?

वाहन सावधानी से चलाएं और बिजली के काम करते समय अलर्ट रहें. घर की वरिष्ठ महिलाओं की सेहत का खास ख्याल रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.