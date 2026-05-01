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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 1 May 2026: बिजनेस में कानूनी नोटिस और कागजी कार्रवाई से रहें सावधान, ऑफिस में बॉस की सख्ती बढ़ाएगी तनाव

Aaj ka Kark Rashifal 1 May 2026: बिजनेस में कानूनी नोटिस और कागजी कार्रवाई से रहें सावधान, ऑफिस में बॉस की सख्ती बढ़ाएगी तनाव

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 1 मई 2026 बिजनेस में कागजी कार्रवाई में बरतें सावधानी और निवेश से बचें. ऑफिस में बॉस की नाराजगी और घरेलू विवाद बढ़ा सकते हैं चिंता. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 03:30 AM (IST)
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  • व्यापार में पुराने गलतियों से साख प्रभावित, नए निवेश से बचें।
  • कार्यस्थल पर बॉस का सख्त रवैया, जूनियर स्टाफ से सहयोग मिलेगा।
  • पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव, ससुराल पक्ष से तालमेल बिगाड़ें।
  • छात्रों की एकाग्रता में कमी, यात्रा से बचें, आत्म-अनुशासन रखें।

Aaj ka Kark Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, विशेषकर कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे भाव में स्थित हैं. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन गोचर की स्थिति आपके लिए थोड़ी सतर्क रहने वाली है. शुभ कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक का समय चुनें. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापार के क्षेत्र में आज का दिन संभलकर चलने वाला है. आपकी पुरानी कुछ गलतियों के कारण बाजार में बिजनेस की साख प्रभावित हो सकती है. किसी भी कानूनी दस्तावेज या एग्रीमेंट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल न करें. ग्रहों का गोचर पक्ष में न होने से किसी व्यापारिक कमी के चलते कानूनी नोटिस मिलने की आशंका है. फिलहाल किसी भी तरह का नया निवेश या बड़ा लेन-देन पूरी तरह टाल देना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज का माहौल आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में बॉस का व्यवहार काफी सख्त रहेगा, जिससे छोटी सी चूक भी आपके लिए भारी पड़ सकती है. जूनियर स्टाफ का असहयोग टीम वर्क में बाधा डालेगा, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है. धैर्य रखें और अपनी कार्यक्षमता पर ध्यान दें. किसी भी विवाद से खुद को दूर रखना आज आपके करियर के लिए बेहतर होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से घर की किसी महिला सदस्य, विशेषकर माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. विवाहित जातकों का ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, जिसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है. बातचीत के माध्यम से गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें और वाणी में मधुरता बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिशा में यात्रा से बचें. एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास और अनुशासन ही आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत को लेकर आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. शारीरिक कमजोरी के साथ-साथ मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है. आज वाहन चलाते समय या बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की संभावना बनी हुई है. योग और प्राणायाम के जरिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध मिश्रित जल का अर्घ्य दें और 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जप करें. शिव चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.

FAQs
1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?
नहीं, आज ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है. नया निवेश और व्यापारिक शुरुआत आज के लिए टाल दें.

2. परिवार में तनाव कम करने के लिए क्या करें?
वाणी पर नियंत्रण रखें और ससुराल पक्ष के साथ किसी भी बहस में न उलझें. घर में शांति के लिए कपूर जलाएं.

3. आज स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष सावधानी रखें?
वाहन सावधानी से चलाएं और बिजली के काम करते समय अलर्ट रहें. घर की वरिष्ठ महिलाओं की सेहत का खास ख्याल रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज ग्रहों की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. चंद्रमा चौथे भाव में स्थित हैं. वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा, लेकिन गोचर की स्थिति सतर्क रहने वाली है.

व्यवसाय के क्षेत्र में आज क्या सावधानी बरतें?

आज व्यापार के क्षेत्र में संभलकर चलने की आवश्यकता है. किसी भी कानूनी दस्तावेज या एग्रीमेंट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. नया निवेश या बड़ा लेन-देन फिलहाल टाल दें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यस्थल पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. बॉस का व्यवहार सख्त हो सकता है और जूनियर स्टाफ का असहयोग टीम वर्क में बाधा डाल सकता है. किसी भी विवाद से दूर रहें.

प्रेम और परिवार के संबंध में क्या उम्मीद करें?

पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. माता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. विवाहित जातकों का ससुराल पक्ष से तालमेल बिगड़ सकता है. बातचीत से गलतफहमियां दूर करें.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज क्या ध्यान रखें?

सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें. शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. वाहन चलाते समय या बिजली उपकरणों के उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतें.

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