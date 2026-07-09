Aaj ka Kanya Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतें. मानसिक तनाव और अधिक काम का दबाव आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त आराम करें और समय पर भोजन करें. बाहर का भोजन कम लें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास से मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कारोबार के विस्तार की योजनाएं फिलहाल अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाएंगी. नई मशीनरी या तकनीक में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं का अच्छी तरह मूल्यांकन करें. ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों के साथ गलतफहमी या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. प्रतिस्पर्धी आपके कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए टीम के साथ विश्वास और संवाद मजबूत बनाए रखें. माल की कमी या सप्लाई से जुड़ी समस्याएं भी दैनिक कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है. सहकर्मियों की राजनीति या गलतफहमी के कारण आपके काम पर असर पड़ सकता है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी संभव है. किसी महत्वपूर्ण ईमेल, दस्तावेज या संदेश को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है. अपने काम को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करें.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप या गलतफहमी के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें और खुलकर बातचीत करें. पारिवारिक जीवन में भी रिश्तेदारों के साथ मतभेद उभर सकते हैं. सभी मामलों को शांति और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. बड़े निवेश या नए वित्तीय फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार चलें. पुराने भुगतान और लेन-देन समय पर पूरे करने का प्रयास करें. जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाएं. कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों या कलाकारों को अपने कार्य का पूरा श्रेय मिलने में देरी हो सकती है. अपनी प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट.

अशुभ अंक: 9.

उपाय:

आज भगवान श्री गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और "ॐ ऐं श्रीं गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या लेखन सामग्री का दान करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं कम होंगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

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