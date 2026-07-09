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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 9 July 2026: व्यापार में रहें सतर्क, नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां, रिश्तों में रखें संयम

Aaj ka Kanya Rashifal 9 July 2026: व्यापार में रहें सतर्क, नौकरी में बढ़ेंगी चुनौतियां, रिश्तों में रखें संयम

Virgo Horoscope: क्या 9 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों के व्यापार और नौकरी में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्या प्रेम संबंधों और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतें. मानसिक तनाव और अधिक काम का दबाव आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त आराम करें और समय पर भोजन करें. बाहर का भोजन कम लें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास से मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कारोबार के विस्तार की योजनाएं फिलहाल अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाएंगी. नई मशीनरी या तकनीक में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं का अच्छी तरह मूल्यांकन करें. ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों के साथ गलतफहमी या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. प्रतिस्पर्धी आपके कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए टीम के साथ विश्वास और संवाद मजबूत बनाए रखें. माल की कमी या सप्लाई से जुड़ी समस्याएं भी दैनिक कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है. सहकर्मियों की राजनीति या गलतफहमी के कारण आपके काम पर असर पड़ सकता है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी संभव है. किसी महत्वपूर्ण ईमेल, दस्तावेज या संदेश को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है. अपने काम को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करें.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप या गलतफहमी के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें और खुलकर बातचीत करें. पारिवारिक जीवन में भी रिश्तेदारों के साथ मतभेद उभर सकते हैं. सभी मामलों को शांति और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. बड़े निवेश या नए वित्तीय फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार चलें. पुराने भुगतान और लेन-देन समय पर पूरे करने का प्रयास करें. जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाएं. कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों या कलाकारों को अपने कार्य का पूरा श्रेय मिलने में देरी हो सकती है. अपनी प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट.
अशुभ अंक: 9.
उपाय:
आज भगवान श्री गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और "ॐ ऐं श्रीं गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या लेखन सामग्री का दान करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं कम होंगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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