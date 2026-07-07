Aaj ka Kanya Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने की संभावना है. आपकी गहरी रिसर्च और दूरदर्शी रणनीति के कारण गुप्त शत्रुओं की सभी योजनाएं विफल हो सकती हैं. प्रतियोगियों की चालों का आप प्रभावी ढंग से जवाब देंगे और बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाए रखेंगे. वेयरहाउस और स्टॉक की सुरक्षा के लिए पहले उठाए गए कदम आज किसी बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं. ग्राहकों के साथ आपके अच्छे संबंध नए ऑर्डर और लंबी अवधि के व्यापारिक अनुबंध दिलाने में सहायक होंगे. कारोबार में विश्वास और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों के लक्ष्य समय से पहले पूरे हो सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपकी बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता के कारण सफलतापूर्वक पूरा होगा. इसके लिए आपको वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान, पुरस्कार या विशेष पहचान मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ आपकी अथॉरिटी और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी. जूनियर कर्मचारी आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कार्य तेजी से पूरे होंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी लाभदायक रहने वाला है. प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. यदि आप भविष्य के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह के साथ आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. खर्चों की तुलना में आय अधिक रहने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में आज मधुरता और गहराई बढ़ेगी. पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. किसी शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बन सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपकी फिटनेस बनाए रखने में मदद करेंगे. दिनभर व्यस्त रहने के बावजूद मानसिक तनाव कम रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता और प्रगति का संकेत दे रहा है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी अपनी ताकत, स्टैमिना और शानदार प्रदर्शन से कोच को प्रभावित करेंगे. नई उपलब्धियां भविष्य के लिए आत्मविश्वास बढ़ाएंगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: गोल्डन.

भाग्यशाली अंक: 8.

अशुभ अंक: 4.

आज का उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले या सुनहरे रंग की उपयोगी वस्तु का दान करें. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश का स्मरण करें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. इससे सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे.

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