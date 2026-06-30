Kanya Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको चुनौतियों से निपटने की आंतरिक शक्ति देगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 4थ भाव (चतुर्थ भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी संभलकर और बाजार की चाल को समझकर चलने का है. जिस स्टॉक में बिजनेसमैन तेजी की उम्मीद कर रहे थे, वहां से सडनली (अचानक) डिमांड गायब होने की संभावना है, जिससे मार्केट का सेंटीमेंट आपके कैलकुलेशन के पूरी तरह खिलाफ जा सकता है.

आधुनिक युग के अनुसार बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स और डिजिटल चैनल पर ध्यान न देने से बिजनेसमैन को भारी लॉस (नुकसान) का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने काम करने के तरीकों को अपडेट करें. आज ग्रह गोचर आपके विरुद्ध होने से मार्केट से बिजनेसमैन को कोई भी लेनदेन बहुत सजग होकर करनी होगी, क्योंकि आपके साथ कोई अपना ही फ्रॉड (धोखा) कर सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम उठाने का बिल्कुल भी नहीं है. व्यापार में सोचे गए मुनाफे में रुकावट आने और बाजार का रुख विपरीत होने से धन का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. निवेश करने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें, विशेषकर सट्टा बाजार और जोखिम भरे शेयरों से दूर रहें. किसी को बड़ा कर्ज या उधार देने से आज बचें. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल के समय किसी भी नए वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र पर खुद को साबित करने का है. एंप्लॉयड पर्सन पर आज आलस्य हावी हो सकता है, इसलिए आप कुछ न कुछ करते रहें; याद रखें कि खाली बैठे रहने पर आपकी मेहनत को जंग लग सकती है. वर्कप्लेस पर आप अपने कार्य स्वयं ही करें, किसी और के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ें.

अपनी जिम्मेदारी पर लिया हुआ कार्य स्वयं ही निपटाने की कोशिश करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन अगर आप ऑफिस में सीनियर हैं, तो सहकर्मियों के साथ अननेसेसरी डिबेट (व्यर्थ की बहस) करने से बचें और अपने से छोटों पर बेवजह का हुक्म न चलाएं, अन्यथा माहौल बिगड़ सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों, कुछ नया सीखने वालों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists, Learners and Sports Persons) के लिए आज का दिन बड़ों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का है. आपको अपने गुरु और गुरु तुल्य व्यक्ति का दिल से सम्मान करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके लिए करियर की राह में अत्यंत लाभदायक साबित होगा. पढ़ाई या अभ्यास में शॉर्टकट अपनाने के बजाय निरंतरता बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा. चंद्रमा के 4थ हाउस में होने से आज घर में किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे घरेलू माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ भी व्यर्थ की बातों पर विवाद होने की आशंका बनी हुई है. बातचीत और बहसबाजी के दौरान खुद को पूरी तरह संयमित रखें और शांत रहने की कोशिश करें, ताकि बात ज्यादा न बढ़े.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, विशेषकर जो जातक डायबिटीज पेशेंट (मधुमेह के रोगी) हैं, उन्हें अपना खास ध्यान रखना होगा. अपने खान-पान और इंसुलिन या दवाइयों के समय में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम की मदद लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें. इसके साथ ही लाल रंग की गाय को गुड़ और चना खिलाएं. घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलें.

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