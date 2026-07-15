Aaj ka Kanya Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. एकादश भाव में चंद्रमा होने से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. बड़े कॉरपोरेट समूहों के साथ फ्रेंचाइजी, को-ब्रांडिंग या नई साझेदारी को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है. गजकेसरी, हर्षण और वज्र योग के प्रभाव से आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और व्यापारिक क्षेत्र में सम्मान मिलने के योग हैं. यदि नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल रहेगा. वरिष्ठ और सहकर्मी आपके सुझावों को महत्व देंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छी सैलरी और बेहतर पद के साथ नया ऑफर मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी, जिससे भविष्य में उन्नति के नए अवसर भी खुलेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नए अवसर मिलने से आय बढ़ सकती है. यदि किसी बड़े निवेश या विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज सकारात्मक शुरुआत हो सकती है. फिर भी धन का सही प्रबंधन और भविष्य के लिए बचत करना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में आज मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रेमी से कोई मनपसंद उपहार मिलने की संभावना है, जिससे रिश्तों में अपनापन और विश्वास मजबूत होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद बना रहेगा. किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और आत्मविश्वास के कारण आप पूरे दिन सक्रिय रहेंगे. हालांकि, काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपको फिट बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों की वीजा और स्टडी लोन से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे सफलता की संभावना बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा व मोदक अर्पित करें. इसके बाद "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में सफलता मिलेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे और करियर व व्यापार में उन्नति के योग मजबूत होंगे.

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