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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 13 July 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, परिवार में आएंगी खुशियां

Aaj ka Kanya Rashifal 13 July 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, परिवार में आएंगी खुशियां

Virgo Horoscope: क्या 13 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को करियर, नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलेगी, क्या परिवार में मांगलिक कार्य और नए अवसरों से खुशियां बढ़ेंगी? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार का लाभ मिलेगा. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. अधिक काम के बीच थोड़ा आराम करने से कार्यक्षमता बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. दिन की शुरुआत में अपनी व्यावसायिक योजनाएं किसी नकारात्मक या ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें. आधिकारिक यात्राओं के दौरान प्रभावशाली व्यापारिक संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेंगे. नई तकनीक, अपस्किलिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में किया गया निवेश कारोबार को नई दिशा देगा. आपकी दूरदर्शी सोच और बेहतर रणनीति से व्यापार विस्तार के नए अवसर मिलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी मेहनत, सकारात्मक ऊर्जा और कार्य के प्रति समर्पण को वरिष्ठ अधिकारी सराहेंगे. कार्यस्थल पर विरोधी और चुगलखोर सहकर्मी आपके प्रदर्शन के सामने कमजोर पड़ जाएंगे. करियर में नई जिम्मेदारियां और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. आधिकारिक यात्रा भी भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम, सगाई या शुभ समाचार को लेकर उत्सव का वातावरण बन सकता है. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह संबंधी सकारात्मक चर्चा आगे बढ़ सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. करियर और व्यापार से जुड़े नए अवसर भविष्य में आय बढ़ाने का माध्यम बनेंगे. यदि किसी नई स्किल या प्रशिक्षण में निवेश कर रहे हैं, तो उसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का उत्कृष्ट परिणाम मिल सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा और करियर से जुड़े प्रयास भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2.
भाग्यशाली रंग: व्हाइट.
अशुभ अंक: 8.

उपाय:
सुबह भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या हरी मूंग का दान करें. इससे करियर में सफलता मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगी और शिक्षा से जुड़े कार्यों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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