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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से व्यापार में होगा अचानक धन लाभ, कार्यक्षेत्र में काम आएंगे नए आइडिया

Kanya Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से व्यापार में होगा अचानक धन लाभ, कार्यक्षेत्र में काम आएंगे नए आइडिया

Virgo Horoscope: स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आज निखार आएगा. ऐन्द्र योग से बिजनेस में अचानक बड़ा प्रॉफिट होने के योग हैं, लेकिन सफलता के लिए शॉर्टकट से बचना होगा. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह चाल आपके बौद्धिक कौशल और आर्थिक स्थिति को बल देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 5वें भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन सूझबूझ और बड़े लाभ का संकेत दे रहा है. कुंडली में ऐन्द्र योग बनने से आज बिजनेस में सडनली प्रॉफिट (अचानक धन लाभ) हो सकता है. हालांकि, उस प्रॉफिट को सही जगह पर कैसे यूज करना है, यह आपको बहुत सोच-समझकर डिसाइड करना होगा. जो लोग न्यू बिजनेसमैन हैं और मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि सफलता का मंत्र सिर्फ और सिर्फ मेहनत है. व्यापार में कोई भी शॉर्टकट न तलाशें और निरंतर परिश्रम पर भरोसा रखें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. अचानक हुए मुनाफे से बैंक बैलेंस में सुधार होगा. यदि आप अपने व्यापार विस्तार या किसी व्यक्तिगत जरूरत के लिए बैंक या किसी संस्था से ऋण (लोन) लेना चाहते हैं, तो आज आप उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे. लोन की कागजी कार्रवाई आज आसानी से आगे बढ़ सकती है. पैसों का निवेश भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर ही करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने का है. एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर केवल ऑफिस के रूटीन वर्क में ही लिप्त न रहें, बल्कि समय-समय पर अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग भी करते रहें. वर्कस्पेस पर आज आपके द्वारा दिए गए इनोवेटिव आइडिया आपके फ्यूचर को सेफ करेंगे और अधिकारियों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे. सहकर्मियों के साथ अपने विचारों को साझा करने से आपको प्रोजेक्ट्स में आसानी होगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. दोपहर बाद चंद्रमा के पांचवें भाव में आने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में जबरदस्त निखार आएगा और जटिल विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सलाह है कि वे अपने ईक्यू (इमोशनल कोशिएंट) और आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए अपने भीतर के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत करें. एकाग्रता बनाए रखने से लक्ष्यों को पाना आसान होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों और सामाजिक मेलजोल से भरा रहेगा. घर में शांति का माहौल रहेगा जिससे आप मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस करेंगे. आज फैमिली के साथ किसी करीबी रिलेटिव (रिश्तेदार) के यहां किसी मांगलिक कार्यक्रम या उत्सव में जाने की प्लानिंग बन सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड (काम का दबाव) होने के कारण शाम होते-होते शरीर में वीकनेस (कमजोरी) और थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में आराम अवश्य करें. भीतरी ऊर्जा को रीचार्ज करने, शारीरिक कमजोरी से बचने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लें और योग-प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Pink (गुलाबी)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाएं और उन्हें मोदक का भोग लगाएं. इसके साथ ही ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें और गाय को हरी घास खिलाएं, इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और करियर में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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