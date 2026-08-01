धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 1 August 2026: करियर को मिलेगी नई उड़ान, धन लाभ के प्रबल योग

Aaj ka Kanya Rashifal 1 August 2026: करियर को मिलेगी नई उड़ान, धन लाभ के प्रबल योग

Virgo Horoscope Today: क्या 1 अगस्त 2026 को कन्या राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, करियर, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन मिश्रित लेकिन लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. कोई बड़ा आर्थिक अवसर हाथ लग सकता है, जिससे व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावना है.

शोभन योग के प्रभाव से आप अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने में सफल रहेंगे. रुका हुआ या अपेक्षित धन मिलने के संकेत हैं और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि किसी नए निवेश या व्यापारिक योजना पर विचार कर रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ें और भावुक होकर कोई निर्णय न लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. करियर में नई जिम्मेदारियां या नई उपलब्धियां मिलने के योग हैं. कुछ लोगों की सैलरी बढ़ने या पदोन्नति को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या अवसर को आगे बढ़ाने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह अवश्य लें. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए नई तकनीक और नए ट्रेंड सीखना भविष्य में आर्थिक और पेशेवर लाभ दिलाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत और निवेश की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझने का पूरा प्रयास करेगा. आपको भी उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. आपसी समझ और संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

भावुकता के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित योग या ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. एकाग्रता बनाए रखने से सफलता की संभावना और बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पेन, कॉपी या हरी मूंग का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता, बुद्धि-विवेक और आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 1 August 2026: करियर को मिलेगी नई उड़ान, धन लाभ के प्रबल योग
करियर को मिलेगी नई उड़ान, धन लाभ के प्रबल योग
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 1 August 2026: बिजनेस में बड़ा मुनाफा, ऑफिस में मिलेगा सम्मान
बिजनेस में बड़ा मुनाफा, ऑफिस में मिलेगा सम्मान
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 1 August 2026: कार्यस्थल पर रहें सतर्क, खर्च और तनाव बढ़ सकता है
कार्यस्थल पर रहें सतर्क, खर्च और तनाव बढ़ सकता है
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 1 August 2026: भाग्य देगा साथ, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता
भाग्य देगा साथ, बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget