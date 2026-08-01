Aaj ka Kanya Rashifal 1 August 2026: करियर को मिलेगी नई उड़ान, धन लाभ के प्रबल योग

Aaj Ka Kanya Rashifal 1 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:08 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:45 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शोभन योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए 1 अगस्त का दिन मिश्रित लेकिन लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. कोई बड़ा आर्थिक अवसर हाथ लग सकता है, जिससे व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावना है.

शोभन योग के प्रभाव से आप अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने में सफल रहेंगे. रुका हुआ या अपेक्षित धन मिलने के संकेत हैं और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि किसी नए निवेश या व्यापारिक योजना पर विचार कर रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ें और भावुक होकर कोई निर्णय न लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. करियर में नई जिम्मेदारियां या नई उपलब्धियां मिलने के योग हैं. कुछ लोगों की सैलरी बढ़ने या पदोन्नति को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या अवसर को आगे बढ़ाने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह अवश्य लें. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए नई तकनीक और नए ट्रेंड सीखना भविष्य में आर्थिक और पेशेवर लाभ दिलाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत और निवेश की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझने का पूरा प्रयास करेगा. आपको भी उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. आपसी समझ और संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

भावुकता के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित योग या ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. एकाग्रता बनाए रखने से सफलता की संभावना और बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पेन, कॉपी या हरी मूंग का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में सफलता, बुद्धि-विवेक और आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

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