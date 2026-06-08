Aaj ka Kanya Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को पूरी तरह भरने और नए क्लाइंट्स जोड़ने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग का महाशुभ निर्माण होने से बिजनेस में बंपर इजाफा होगा, साथ ही मार्केट में आपके कई सारे नए व बड़े क्लाइंट्स (Clients) आसानी से बनेंगे जिससे व्यापार गति पकड़ेगा.

जो बिजनेसमैन इन दिनों अपनी एडवांस इनकम टैक्स फाइलिंग (Advance Income Tax) को लेकर मानसिक रूप से स्ट्रेस या तनाव में चल रहे हैं, वे आज ही तुरंत अपने सीए (CA) से आमने-सामने बैठकर खुलकर बात करिए; बेहतरीन एडवांस टैक्स प्लानिंग करके आज आप बड़ा कानूनी मुनाफा प्राप्त कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे; व्यापार की उन्नति की नई योजनाएं बनाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सोमवार का दिन बड़ी स्वर्णिम सफलता लेकर आया है. शुक्र के एकादश भाव में होने से, जो जातक आज किसी बड़ी कंपनी में 'इंटरव्यू' (Interview) के लिए जा रहे हैं, उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी, जिससे बड़ा ऑफर लेटर मिलेगा.

जिन लोगों को वर्कप्लेस पर अपने किसी पेंडिंग प्रोजेक्ट या फाइल में मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए था, आज उन्हें अधिकारियों से शत-प्रतिशत पॉजिटिव रिस्पॉन्स (सकारात्मक सहयोग) मिल सकता है; बस अपनी ज़रूरतें अधिकारियों के सामने क्लियरली कम्युनिकेट (स्पष्ट रूप से प्रकट) करिए. हालांकि, ऑफिस में किन्हीं कारणों से हल्की मानसिक उलझन रह सकती है, उसे अपने काम पर हावी बिल्कुल न होने दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन अपने हुनर को निखारने का रहेगा. छठा चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स आज गजब के 'न्यू क्रिएटिव आइडियाज' (नवीन रचनात्मक विचारों) के साथ अपने सभी मुश्किल प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को बहुत ही आसानी से और समय से पहले पूरा कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे शिक्षकों के बीच आपकी साख बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और आनंद घोलने वाला रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय मिलेगी और सोशल लेवल पर आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा. आपकी मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) बहुत शानदार रहेगी; आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की हर छोटी-बड़ी खुशी में अपनी सच्ची खुशी को पाएंगे, जिससे आपसी प्रेम दुगना होगा. एंप्लॉयड पर्सन का आज अचानक ऑफिस के को-वर्कर्स या पुराने दोस्तों के साथ किसी सुंदर पिकनिक मनाने का खुशनुमा प्रोग्राम अचानक बन सकता है, इस यात्रा पर जरूर जाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और ऊर्जा से भरा रहेगा. इंटरव्यू में सफलता मिलने और टैक्स का तनाव दूर होने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और विष्कुम्भ योग की शुभता पाने के लिए भगवान गणेश और माता सरस्वती की आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी इलायची और मिश्री का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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