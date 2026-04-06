हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या राशिफल 6 अप्रैल 2026: अटके हुए पैसे मिलेंगे, करियर में विदेश के अवसर

कन्या राशिफल 6 अप्रैल 2026: अटके हुए पैसे मिलेंगे, करियर में विदेश के अवसर

Virgo Horoscope 6 April 2026: कन्या राशि वालों को आज का दिन आत्मविश्वास, सफलता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि लेकर आएगा. आपके द्वारा उठाए गए कदम भविष्य में स्थायी लाभ देंगे. पढ़ें सोमवार का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 6 April 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में स्थित हैं, जिससे साहस, संचार और प्रयासों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. आज आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और कई रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. खासकर आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज रीढ़ की हड्डी और नसों से जुड़े दर्द में राहत मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय से कमर या पीठ दर्द से परेशान थे, तो आज आराम महसूस कर सकते हैं. नियमित व्यायाम और हल्की स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और काम के बीच-बीच में थोड़ा आराम जरूर करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है. पुराने अटके हुए भुगतान अचानक मिलने से आपकी लिक्विडिटी में सुधार होगा और रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकेंगे. सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में किसी बड़े लाभ या जैकपॉट जैसी स्थिति बनने की संभावना है. बाजार में आपके प्रतिद्वंद्वी आज आपसे समझौता करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे आपकी साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को आज विदेश में सेटल होने या काम करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वर्कप्लेस पर आपके सुझावों को मैनेजमेंट द्वारा आधिकारिक पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा. यह समय अपने करियर को नई दिशा देने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
आज परिवार में बच्चों की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा. छोटे भाई या बहन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
स्टूडेंट्स और खासकर आर्ट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है. आर्टिस्ट को किसी बड़ी गैलरी में अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय (Lucky Number, Color & Upay)
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय:
आज भगवान गणेश जी को लाल फूल अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जप करें. इससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के योग मजबूत होंगे.

FAQs 

Q1. क्या कन्या राशि वालों को आज आर्थिक लाभ मिल सकता है?
हाँ, आज पुराने अटके हुए पैसे मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

Q2. क्या कन्या राशि वालों के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं?
हाँ, प्रोफेशनल्स को विदेश में काम या सेटल होने के अवसर मिलने की संभावना है.

Q3. कन्या राशि वालों के परिवार में आज क्या खास हो सकता है?
आज बच्चों की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
तुला राशि 6 अप्रैल 2026: सरकारी टेंडर में मिलेगी बड़ी जीत; विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होगा भारी लाभ
तुला राशि 6 अप्रैल 2026: सरकारी टेंडर में मिलेगी बड़ी जीत; विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होगा भारी लाभ
राशिफल
कन्या राशिफल 6 अप्रैल 2026: अटके हुए पैसे मिलेंगे, करियर में विदेश के अवसर
कन्या राशिफल 6 अप्रैल 2026: अटके हुए पैसे मिलेंगे, करियर में विदेश के अवसर
राशिफल
सिंह राशि 6 अप्रैल 2026: कानूनी और व्यापारिक मामलों में बरतें सावधानी, रिश्तों और सेहत पर दें विशेष ध्यान
सिंह राशि 6 अप्रैल 2026: कानूनी और व्यापारिक मामलों में बरतें सावधानी, रिश्तों और सेहत पर दें विशेष ध्यान
राशिफल
Aaj ka Kark 6 April 2026: कर्क राशि निवेश से मिलेगा बड़ा लाभ, करियर में मिल सकता है सम्मान
Aaj ka Kark 6 April 2026: कर्क राशि निवेश से मिलेगा बड़ा लाभ, करियर में मिल सकता है सम्मान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
बिहार
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
ट्रेंडिंग
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत, वीडियो वायरल
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत
नौकरी
Patna High Court Recruitment 2026 : पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget