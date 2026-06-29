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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 29 June 2026: वर्कप्लेस पर जल्दबाजी से बिगड़ सकते हैं कार्य, सहकर्मियों के अवकाश से बढ़ेगा वर्कलोड

Kanya Rashifal 29 June 2026: वर्कप्लेस पर जल्दबाजी से बिगड़ सकते हैं कार्य, सहकर्मियों के अवकाश से बढ़ेगा वर्कलोड

Virgo Horoscope: क्या कन्या राशि वालों को आज अनएक्सपेक्टेड खर्चों से होगी परेशानी और प्रॉपर्टी को लेकर बढ़ेगा विवाद? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद अनुशासित रहकर काम करने का है. बिजनेस में आज आपको अपने हर एक ट्रांजेक्शन (लेनदेन) और एक्सपेंडिचर (खर्चों) का प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना होगा, अन्यथा लेखा-जोखा सही न होने के कारण आपको बड़ा वित्तीय लॉस (नुकसान) उठाना पड़ सकता है. 

बाजार में आपके किसी प्रोडक्ट की सेल डाउन (बिक्री में कमी) होने से आपकी कंपनी की साख या शेयर्स पर थोड़ा असर पड़ सकता है. आज कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक आए बड़े खर्चों) के चलते बिजनेसमैन को कुछ विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बजट बनाकर चलने का है. घरेलू और व्यावसायिक खर्चों की अधिकता के कारण आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है. पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला या निवेश आज पूरी तरह टाल दें. अपनी बचत को सुरक्षित रखें और किसी भी अनजान योजना में धन फंसाने से बचें, क्योंकि समय अभी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता और जिम्मेदारी भरा रहने वाला है. वर्कप्लेस पर कार्य की अधिकता से आपके दैनिक रूटीन में कुछ उथल-पुथल रह सकती है, इसलिए पूरी तरह अलर्ट (सतर्क) होकर काम करें. दफ्तर में कोई भी कार्य करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन को आज टीम के अन्य मेंबर्स (सहकर्मियों) के अचानक अवकाश (छुट्टी) पर जाने के कारण अपने कार्य के साथ-साथ उनके प्रोजेक्ट्स और कार्यों को भी मैनेज करना पड़ सकता है, जिससे वर्कलोड बढ़ेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन कड़े फोकस की मांग कर रहा है. आपको सलाह दी जाती है कि आप सभी लोग सोशल मीडिया या फालतू की गपशप और दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने मुख्य फील्ड पर ही केंद्रित करें, तभी आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. आज चंद्रमा के चौथे भाव में होने से भूमि, मकान या प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में कोई विवाद खड़ा हो सकता है. घर में बढ़ते खर्चों के कारण मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको फैमिली का कोई भी बड़ा डिसीजन (निर्णय) इमोशनल (भावुक) होकर बिल्कुल नहीं लेना है. ठंडे दिमाग और बड़ों के परामर्श से ही घरेलू मामलों को सुलझाएं. लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
मानसिक चिंताओं, बढ़ते खर्चों और ऑफिस के अत्यधिक वर्कलोड के कारण आज आप शारीरिक रूप से थकान और सिरदर्द जैसी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं. खुद को तनाव से दूर रखने के लिए आज पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, हल्का भोजन करें और योग का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: White (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लेना आपके संकटों को दूर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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