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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 26 May 2026: कन्या राशि सिद्धि योग से ऑफिस में रहेंगे सबसे आगे, इंटरनल ऑडिट क्लियर होने से खुश रहेगा मैनेजमेंट

Aaj ka Kanya Rashifal 26 May 2026: कन्या राशि सिद्धि योग से ऑफिस में रहेंगे सबसे आगे, इंटरनल ऑडिट क्लियर होने से खुश रहेगा मैनेजमेंट

Virgo Horoscope 26 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को पार्टनरशिप और मर्जर की बढ़ेगी बात? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सुचारू, व्यवस्थित और आर्थिक लाभ दिलाने वाला रहेगा. जो जातक विदेश में या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) का बिजनेस करते हैं, उनके कई महत्वपूर्ण अटके हुए कार्य आज कंप्लीट (पूरे) हो सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा होगा. 

बिजनेसमैन के लिए आज डे स्टार्टिंग (दिन की शुरुआत) में ही किसी नई पार्टनरशिप (साझेदारी) या कंपनी के मर्जर (विलय) से जुड़ी बातचीत बन सकती है; बिजनेस के भविष्य के लिए की गई आपकी पुरानी प्लानिंग पर चर्चा आज बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी. इसके साथ ही, आज आपका ऑडिट से जुड़ा सारा काम बेहद स्मूथ रहेगा; आपका इंटरनल ऑडिट पूरी तरह क्लियर होगा और अकाउंट्स में कोई मिसमैच (गढ़बढ़ी) नहीं आएगा, जिससे कंपनी का मैनेजमेंट आपसे बेहद खुश रहेगा. यदि आप स्टाफ के साथ खुद भी ग्राउंड लेवल पर मेहनत करेंगे तो आज कमाई बहुत अच्छी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन ऊर्जावान रहने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग बनने से आप अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी (सकारात्मक ऊर्जा) से लबरेज रहेंगे और अपनी इसी ऊर्जा के दम पर वर्कस्पेस पर सबसे आगे दिखाई देंगे. 

हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज डे स्टार्टिंग में ही किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे (रिस्की) कार्यों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा आपकी जरा सी लापरवाही आपका पूरा दिन खराब कर सकती है. नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि इंटरव्यू के दौरान आपके केवल मेंटल स्टेटस (मानसिक स्तर) को ही नहीं बल्कि आपकी शारीरिक चुस्ती-फुर्ती (पर्सनैलिटी) को भी चेक किया जाता है, इसलिए खुद को हर स्तर पर पूरी तरह तैयार रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों के बेहद करीब पहुंचने का है आपकी राशि का चंद्रमा आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स आज अपने करियर के सपनों (ड्रीम्स) को कंप्लीट करने के लिए जो भी सच्चे दिल से एफर्ट्स (प्रयास) करेंगे, उसमें उन्हें शत-प्रतिशत सफलता अवश्य मिलेगी. अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह गंभीर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बौछार करने और खोया हुआ समय वापस पाने का है. काम के दबाव के बावजूद आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ एक बेहतरीन और खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे. आज उनके साथ हंसी-मजाक और एंजॉय करते समय आपको वक्त और टाइम का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहेगा, जिससे आपके आपसी रिश्तों में प्रेम और नयापन आएगा. घर का माहौल शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से तो सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर होने के कारण मन में अजीब सी व्याकुलता, विचलितता और बेचैनी रह सकती है. मानसिक शांति के लिए आज ज्यादा भीड़भाड़ और तनाव वाली जगहों से दूर रहें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज मानसिक बेचैनी को दूर करने और सिद्धि योग का पूरा लाभ पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय किसी भी देवी मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें दो साबुत लौंग डाल दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:25 AM (IST)
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