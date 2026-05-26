Aaj ka Kanya Rashifal 26 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सुचारू, व्यवस्थित और आर्थिक लाभ दिलाने वाला रहेगा. जो जातक विदेश में या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (आयात-निर्यात) का बिजनेस करते हैं, उनके कई महत्वपूर्ण अटके हुए कार्य आज कंप्लीट (पूरे) हो सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा होगा.

बिजनेसमैन के लिए आज डे स्टार्टिंग (दिन की शुरुआत) में ही किसी नई पार्टनरशिप (साझेदारी) या कंपनी के मर्जर (विलय) से जुड़ी बातचीत बन सकती है; बिजनेस के भविष्य के लिए की गई आपकी पुरानी प्लानिंग पर चर्चा आज बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी. इसके साथ ही, आज आपका ऑडिट से जुड़ा सारा काम बेहद स्मूथ रहेगा; आपका इंटरनल ऑडिट पूरी तरह क्लियर होगा और अकाउंट्स में कोई मिसमैच (गढ़बढ़ी) नहीं आएगा, जिससे कंपनी का मैनेजमेंट आपसे बेहद खुश रहेगा. यदि आप स्टाफ के साथ खुद भी ग्राउंड लेवल पर मेहनत करेंगे तो आज कमाई बहुत अच्छी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन ऊर्जावान रहने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग बनने से आप अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी (सकारात्मक ऊर्जा) से लबरेज रहेंगे और अपनी इसी ऊर्जा के दम पर वर्कस्पेस पर सबसे आगे दिखाई देंगे.

हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज डे स्टार्टिंग में ही किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे (रिस्की) कार्यों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी, अन्यथा आपकी जरा सी लापरवाही आपका पूरा दिन खराब कर सकती है. नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि इंटरव्यू के दौरान आपके केवल मेंटल स्टेटस (मानसिक स्तर) को ही नहीं बल्कि आपकी शारीरिक चुस्ती-फुर्ती (पर्सनैलिटी) को भी चेक किया जाता है, इसलिए खुद को हर स्तर पर पूरी तरह तैयार रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों के बेहद करीब पहुंचने का है आपकी राशि का चंद्रमा आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स आज अपने करियर के सपनों (ड्रीम्स) को कंप्लीट करने के लिए जो भी सच्चे दिल से एफर्ट्स (प्रयास) करेंगे, उसमें उन्हें शत-प्रतिशत सफलता अवश्य मिलेगी. अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह गंभीर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बौछार करने और खोया हुआ समय वापस पाने का है. काम के दबाव के बावजूद आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ एक बेहतरीन और खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे. आज उनके साथ हंसी-मजाक और एंजॉय करते समय आपको वक्त और टाइम का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहेगा, जिससे आपके आपसी रिश्तों में प्रेम और नयापन आएगा. घर का माहौल शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से तो सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर होने के कारण मन में अजीब सी व्याकुलता, विचलितता और बेचैनी रह सकती है. मानसिक शांति के लिए आज ज्यादा भीड़भाड़ और तनाव वाली जगहों से दूर रहें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज मानसिक बेचैनी को दूर करने और सिद्धि योग का पूरा लाभ पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज मंगलवार के दिन शाम के समय किसी भी देवी मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें दो साबुत लौंग डाल दें.

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