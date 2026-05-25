Aaj ka Kanya Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद फलदायी और प्रगतिशील रहेगा. आज आपकी कुंडली में वज्र योग का निर्माण होने से आपके व्यवसाय में पिछले लंबे समय से आ रही सभी प्रकार की कानूनी अड़चनें और विवाद पूरी तरह दूर हो जाएंगे, जिससे आपका व्यापार एक नई गति पकड़ेगा और भविष्य में भारी धन लाभ के आसार बनेंगे. बिजनेसमैन को आज सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए; समाज में कहीं कोई बड़ा आयोजन है तो उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराएं, इसका सीधा परोक्ष लाभ आपके बिजनेस की साख बढ़ाने में मिलेगा. इसके साथ ही, बैंकिंग से जुड़ी आपकी हर समस्या आज आसानी से हल होगी; बाजार में फंसा हुआ आपका पुराना रुका पेमेंट न केवल वापस मिलेगा, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी आपके बैंक खाते की शोभा बढ़ाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन नई सीख लेकर आगे बढ़ने और संयम बरतने का है. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लगातार कुछ नया सीखने की प्रक्रिया ही आज उन्हें कार्यस्थल पर भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है; याद रखें, जब तक जीवन है तब तक नया ज्ञान अर्जित करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. हालांकि, वर्कप्लेस पर आज काम की व्यस्तता के बीच किसी से भी वार्तालाप (बातचीत) करते समय अपनी वाणी और क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें. आज ऑफिस में जल्दबाजी में किए जाने वाले किसी भी तरह के बड़े कार्यों या निर्णयों से पूरी तरह बचें, अन्यथा काम बिगड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने का है. प्रथम भाव का चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स (प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र) आज अपने सुनहरे करियर को बनाने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में जी-जान से जुटे रहेंगे, जिससे उनकी तैयारी को एक नई मजबूती मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा, रोमांटिक और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. आज गंगा दशहरा के पावन दिन आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर अपने जीवनसाथी के साथ एक बेहतरीन और यादगार समय बिताएंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सुखमय रहेगा. वहीं दूसरी तरफ, लवमेट्स के लिए भी आज का दिन शानदार है; वे अपने प्रेमी के साथ प्यार भरे हसीन पल बिताने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपसी रिश्ते में मिठास घुलेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए एक मिश्रित फलदायी रहने वाला है. जहाँ एक ओर आपका आत्म-विश्वास बहुत ऊंचा रहेगा, वहीं दूसरी ओर प्रथम भाव में चंद्रमा के गोचर के प्रभाव से हल्का सिरदर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अत्यधिक ठंडे खान-पान से बचें और दिनचर्या को संतुलित रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और अपनी ही राशि के चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर सूर्य नारायण को 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें.

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